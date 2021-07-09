Ученые обнаружили гигантского динозавра, который жил 130 млн лет назад

Ученые отмечают, что это было грозное животное, при этом питалось оно растительной пищей.
Ученые открыли новый вид динозавра — Portellsaurus sosbaynati. Он жил на Земле 130 млн лет назад.
Как пишет научное издание Phys.org, 8-метровый динозавр относился к роду игуанодонов и жил на территории современной Испании и соседних с ней стран.
Челюсть существа обнаружили на кладбище доисторических животных в Каталонии. Согласно восстановленному "портрету", гигантский динозавр имел длинные когти, огромные ноздри и острое обоняние, что придавало ему преимущества в поиске пищи. Также у него был длинный тяжелый хвост, который он мог держать высоко в воздухе для равновесия.
Исследователи акцентируют, что обнаружение этого динозавра проливает свет на эволюцию орнитоподов — существ, которые сначала были маленькими животными, но за миллионы лет значительно выросли в размерах и численности.
Наконец они стали одной из самых успешных с точки зрения эволюции групп травоядных, которые доминировали в Северной Америке, Европе и Азии.
Напомним, ученые нашли отпечатки лап одного из последних динозавров. Ученые уже назвали это "необычным и удивительным открытием".