Ученые обнаружили гигантского динозавра, который жил 130 млн лет назад

Ученые обнаружили гигантского динозавра, который жил 130 млн лет назад

Ученые отмечают, что это было грозное животное, при этом питалось оно растительной пищей.

Ученые открыли новый вид динозавра — Portellsaurus sosbaynati. Он жил на Земле 130 млн лет назад.

Как пишет научное издание Phys.org, 8-метровый динозавр относился к роду игуанодонов и жил на территории современной Испании и соседних с ней стран.

Челюсть существа обнаружили на кладбище доисторических животных в Каталонии. Согласно восстановленному "портрету", гигантский динозавр имел длинные когти, огромные ноздри и острое обоняние, что придавало ему преимущества в поиске пищи. Также у него был длинный тяжелый хвост, который он мог держать высоко в воздухе для равновесия.

Исследователи акцентируют, что обнаружение этого динозавра проливает свет на эволюцию орнитоподов — существ, которые сначала были маленькими животными, но за миллионы лет значительно выросли в размерах и численности.

Наконец они стали одной из самых успешных с точки зрения эволюции групп травоядных, которые доминировали в Северной Америке, Европе и Азии.

Напомним, ученые нашли отпечатки лап одного из последних динозавров. Ученые уже назвали это "необычным и удивительным открытием".

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