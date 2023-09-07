Ученые обнаружили гигантскую планету с "хвостом": что о ней известно

Астрономы обнаружили экзопланету, расположенную в 950 световых годах от нас. Эта планета имеет гигантский газовый "хвост", который примерно в 53 раза больше размера самой планеты.

Об этом пишет Space.

Эта планета, классифицируемая как "горячий Юпитер", вращается вокруг звезды, которая по размерам похожа на Солнце, но имеет немного большую температуру.

Экзопланета HAT-P-32b примерно в 2 раза больше Юпитера, но ее масса составляет только 68% от массы нашего газового гиганта. Планета расположена очень близко к своей звезде, на расстоянии примерно 5 млн км, а это в 30 раз ближе Земли к Солнцу. Год здесь длится всего 2,2 земного дня, учитывая столь близкое расположение планеты к звезде, она имеет высокую температуру, а излучение звезды "испаряет" ее атмосферу.

Ученые также рассчитали скорость исчезновения атмосферы экзопланеты HAT-P-32b и пришли к выводу, что она полностью потеряет ее примерно через 40 млрд лет.

Напомним, ученые обнаружили новую каменистую экзопланету, по размерам напоминающую Нептун. Она имеет огромную массу, высокую плотность, но у нее очень тонкая атмосфера. Но на самом деле такого не может быть и ученые не понимают, как эта планета уменьшилась в размерах.

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