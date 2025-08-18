Ученые обнаружили горячие каналы, которые соединяют Солнечную систему с другими звездами

Космос / © dailymail.co.uk

Космос кажется бескрайним пустым пространством, однако новые исследования доказывают: он вовсе не пустой. Международная группа ученых из Института Макса Планка объявила об открытии уникального явления — своеобразных «межзвездных тоннелей», которые соединяют нашу Солнечную систему с отдаленными звездными регионами.

Об этом пишет издание Daily Mail

Солнце — в центре горячего «пузыря»

Благодаря телескопу eROSITA, запущенному в 2019 году, астрономы собрали тысячи измерений рентгеновского излучения. Они подтвердили, что Солнечная система находится в особой области космоса — так называемом Локальном горячем пузыре диаметром около 300 световых лет. Это зона низкой плотности, образованная взрывами сверхновых звезд примерно 10-20 миллионов лет назад. Вслед за этими катастрофическими событиями осталось пространство, заполненное разреженной горячей плазмой.

Но самое интересное заключается в том, что из этого пузыря выходят два гигантских канала, которые напоминают туннели. Один из них простирается в направлении созвездия Центавра, другой — к Большому Псу. Ученые считают, что это часть более крупной сети межзвездных путей, соединяющих области активного звездного рождения.

«Туннели» в космосе

Астрономы описывают эти образования как каналы горячей плазмы, прорезающие холодные межзвездные регионы. Это открытие стало возможным благодаря сочетанию данных eROSITA и старого телескопа ROSAT, который работал еще в 1990-х годах. Вместе они позволили создать самую подробную карту рентгеновского излучения во Вселенной.

«Мы знали, что Солнце находится в горячем пузыре, созданном серией взрывов сверхновых. Но мы впервые обнаружили четкие доказательства существования горячего канала, который прорезает холодное межзвездное пространство в направлении Центавра», — объясняет астрофизик доктор Михаэль Фрейберг из Института Макса Планка.

Другой канал — в сторону созвездия Большого Пса — давно подозревали, однако теперь получили его самое точное подтверждение. Он, предположительно, тянется вплоть до туманности Гума, на расстоянии около 1500 световых лет от Земли.

«Космическая сеть» между звездами

Исследователи предполагают, что эти каналы являются частями разветвленной межзвездной сети, образованной при взрывах массивных звезд. Когда сверхновая взрывается, ударные волны отбрасывают газ и пыль, создавая полости. На их границах образуются новые звездные скопления. Впоследствии молодые звезды выбрасывают струи горячего газа и радиации, которые «проталкивают» эти каналы дальше, соединяя между собой звездные «пузыри».

Этот процесс получил название «звездный фидбек» — цепная реакция, которая не только формирует условия для появления новых светил, но и определяет структуру нашей галактики.

Интересно, что по словам соавтора исследования доктора Габриэле Понти, Солнце не сформировалось внутри этой горячей полости. Оно лишь «случайно» оказалось в ней несколько миллионов лет назад, когда двигалось по Млечному Пути. Учитывая возраст нашей звезды — 4,6 миллиарда лет — это совсем недавнее событие.

«Это стечение обстоятельств, что Солнце занимает сейчас центральное место в Локальном горячем пузыре. Мы просто путешествуем сквозь галактику, пересекая ее структуры», — отмечает Понти.

Почему это важно

Открытие таких «межзвездных тоннелей» помогает лучше понять, как устроена галактика и какие механизмы формируют космическое пространство. Эти знания могут стать основой для будущих межзвездных миссий, ведь тоннели потенциально указывают на области меньшей плотности, где двигаться сквозь межзвездный газ легче.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics и уже вызвало большой интерес у научного сообщества. Специалисты считают, что это только начало — ведь «сеть космических тоннелей» может оказаться значительно масштабнее и связывать огромные участки Млечного Пути.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили следы кислорода в галактикеJADES-GS-z14-0, которая сейчас считается наиболее удаленной среди всех известных.