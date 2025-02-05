Ученые обнаружили горячую планету, где идут дожди из металла и рубинов

Ученые обнаружили экзопланету, выдерживающую колоссальные температуры. Результаты показывают, что эта планета могла образоваться ближе к звезде, чем считалось ранее, что бросает вызов теориям о формировании планет.

Об этом пишет Space.com.

WASP-121b находится на расстоянии 858 световых лет от Земли, ее масса примерно в 1,2 раза больше массы Юпитера, но она раздута, поэтому в 1,9 раза больше ширины крупнейшей планеты Солнечной системы.

Планета расположена так близко к звезде, что совершает оборот вокруг нее всего за 1,3 дня. Она приливно заблокирована, то есть одна ее сторона постоянно подвергается воздействию тепла и излучения от звезды.

Температура дневной стороны WASP-121b достигает 2500 градусов Цельсия. Это настолько горячо, что заставляет металлы улетучиваться и подниматься в атмосферу. Эти металлы затем выдуваются на ночную сторону планеты мощными ветрами со скоростью около 17 700 километров в час. Здесь они охлаждаются и выпадают в виде дождей из редкого металла, рубинов и сапфиров.

Напомним, астрономы нашли маленькую планетку, масса которой составляет 37% от массы Земли.

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