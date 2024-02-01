Ученые обнаружили гробницу, в которой похоронена семья Александра Македонского

Ученые идентифицировали лиц, похороненных в трех старинных гробницах, связанных с семьей Александра Македонского. Расположенные в Большом кургане Вергина на севере Греции, эти могилы содержат останки отца, мачехи, сводных братьев и сестер и сына Александра, а также доспехи и личные вещи самого Александра.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Раскопанные в 1977 году, эти захоронения, являющиеся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, были предметом научных споров. Однако, несмотря на то, что никогда не существовало сомнений в том, что похороненные кости принадлежали близким родственникам Македонского, ученые почти полвека спорили о том, кто лежит в каждой могиле.

Чтобы выяснить, кто есть кто, авторы исследования объединили остеологический анализ, макрофотографию, рентгеновские снимки и анатомические вскрытия древних останков с историческими источниками из античного прошлого.

По их выводам, гробница I содержит кости мужчины с раненым коленом, а также женщину и ребенка, которой на момент смерти было всего несколько дней или недель.

Ученые пришли к выводу, что мужская фигура была царем Македонии Филиппом II, отцом Александра Македонского, который, как известно, хромал. Очень малый возраст младенца также идеально согласуется с историей убийства Филиппа в 336 году до нашей эры.

Гробница II содержит останки мужчины и женщины. Авторы исследования пришли к выводу, что мужчина был королем Архидеем, сводным братом Александра, а женщина – его женой Адеей Эвридикой.

Гробница III содержит останки юноши, который, как полагают, был Александр IV, сын Александра Великого.

Эти выводы окончательно опровергают традиционные предположения о том, что гробница II принадлежит Филиппу II.

Напомним, в Греции обнаружили гробницу, в которой, возможно, похоронили любовника Александра Македонского – Гефестиона.

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