Ученые обнаружили хищника там, где жизнь считалась невозможной

Дно океана. Иллюстративное изображение

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Учёные открыли новый вид хищного ракообразного, обитающего на глубине почти 8 000 метров в Тихом океане, где царят условия, которые еще недавно считались практически несовместимыми с активной жизнью. Открытие было сделано в Атакамской впадине, где давление примерно в 790 раз превышает атмосферное на уровне моря.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

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Новый вид получил название Dulcibella camanchaca. Он был обнаружен на глубине 7902 метра в хадальной зоне океана — самой глубокой части морской среды, где полностью отсутствует солнечный свет, а температура воды лишь немного превышает ноль градусов.

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Образцы неизвестного животного были собраны ещё в 2023 году в ходе научной экспедиции под руководством Института океанографии «Миллениум» (IMO) на исследовательском судне «Abate Molina». После тщательного анализа учёные установили, что найденный организм относится не только к новому виду, но и к ранее неизвестному роду.

Для подтверждения открытия исследователи проанализировали строение тела ракообразного и его митохондриальную ДНК, в частности гены 16S и COI, которые широко используются для классификации живых организмов. Полученные результаты показали, что генетически это животное существенно отличается от всех известных представителей амфипод.

Ведущая авторка исследования Йоханна Вестон из Океанографического института Вудс-Холл (WHOI) отметила, что результаты анализа ДНК и морфологических признаков свидетельствуют об открытии совершенно нового рода, что еще раз подтверждает уникальность экосистемы Атакамской впадины.

Охотится там, где большинство организмов не способны выжить

Исследование, опубликованное в журнале «Systematics and Biodiversity», показало, что Dulcibella camanchaca существенно отличается от большинства своих сородичей.

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Большинство глубоководных амфипод питаются органическими остатками, опускающимися с поверхности океана. В то же время недавно открытый вид обладает крупными передними конечностями для захвата добычи и мощным ротовым аппаратом, приспособленным для разрывания тканей, что указывает на активный хищный образ жизни.

Хотя учёные ещё не наблюдали процесс охоты непосредственно, анатомические особенности животного свидетельствуют о том, что оно активно преследует добычу даже в полной темноте океанских глубин.

Жизнь под давлением в 790 атмосфер

Особый интерес у исследователей вызывает способность этого небольшого ракообразного обитать в среде, которая считается одной из самых экстремальных на планете.

На глубине почти восьми километров давление воды примерно в 790 раз превышает атмосферное. Несмотря на это, Dulcibella camanchaca способна плавать, линять, охотиться и поддерживать полноценный жизненный цикл. Какие именно биологические механизмы позволяют её организму выдерживать столь экстремальные условия, учёные пока не выяснили.

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Открытие может стать лишь началом

Исследователи отмечают, что пока неизвестно, обитает ли Dulcibella camanchaca исключительно в Атакамской впадине или этот вид распространен и в других глубоководных районах океана.

Предыдущие исследования показывали, что отдельные виды амфипод могут одновременно обитать в нескольких удаленных друг от друга океанических впадинах. Кроме того, исследование, опубликованное в 2026 году в журнале Science, выявило десятки видов, общих для различных глубоководных регионов, в частности в Марианской, Кермадекской и Атакамской впадинах.

После открытия нового хищника международные научные группы развернули более масштабные исследования Атакамской впадины. В ходе совместной китайско-чилийской экспедиции исследователи совершили десятки погружений с помощью пилотируемого батискафа «Fendouzhe», собрав видеоматериалы, образцы отложений, экологической ДНК и живых организмов.

Среди первых результатов экспедиции — обнаружение прозрачных рыб, медуз, голотурий и нескольких амфипод, которые также могут оказаться новыми для науки. Кроме того, исследователи сообщили об открытии самой глубокой из известных хемосинтетических экосистем Южного полушария, организмы которой получают энергию не от солнечного света, а благодаря химическим соединениям, поступающим с морского дна.

Напомним, что исследователи впервые установили камеры на китовых акулах и выяснили, что эти гигантские рыбы проводят под водой гораздо больше времени в поисках пищи, чем считалось ранее.

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