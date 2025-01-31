Ученые обнаружили изменение климата на Марсе: что известно

Недавние исследования изменений климата на Марсе показали, что температура планеты могла колебаться между горячими и холодными периодами в течение миллиардов лет.

Об этом сообщило издание Space.

"Но эти горячие и холодные периоды могли быть губительными для жизни, если бы она существовала на Красной планете. Сегодня Марс может быть сухой и засушливой планетой, но ученые знают, что сосед Земли был гораздо более влажным и гораздо более похожим на нашу планету в ее древнем прошлом", – говорится в статье.

Группа исследователей из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук (SEAS) сделала важное открытие относительно того, как Марс мог сохранять тепло и удерживать воду миллиарды лет назад.

"Это было такой загадкой, что на Марсе была вода в жидком состоянии, потому что Марс находится дальше от Солнца, а также солнце было слабее в начале. Это действительно прекрасный пример того, как планеты могут эволюционировать со временем", — отметил руководитель группы Даника. Адамс, научный сотрудник NASA Sagan.

Также читайте Curiosity обнаружил на Марсе следы существования древних озер (фото)

Ученые давно предполагали, что Марс мог удерживать жидкую воду благодаря водороду в атмосфере, который создавал парниковый эффект. Однако впоследствии выяснилось, что водород на Марсе был кратковременным. Команда ученых смоделировала, как водород взаимодействовал с другими газами в атмосфере и химическими веществами на поверхности планеты.

Оказалось, что на Марсе существовали теплые периоды примерно 4-3 миллиарда лет назад, которые длились более 100 000 лет. Эти эпизодические периоды влажности были вызваны потерей воды из атмосферы, что пополняло содержание водорода и поддерживало парниковый эффект. Углекислый газ в это время превращался в угарный газ, а в теплые периоды снова в углекислый.

Эти изменения в температуре и химии атмосферы ставили под сомнение возможность жизни на Марсе, особенно в моменты падения температуры и повышения уровня кислорода. Исследование этого процесса дает надежду на более глубокое понимание древнего Марса, а в будущем на сравнение теоретических моделей с реальными образцами почвы и камней с Красной планеты.

Команда ученых представила новую теорию, которая утверждает, что изменения температуры на Марсе могли иметь значительное влияние на химические процессы в атмосфере. Углекислый газ, реагируя с солнечным светом, образовывал угарный газ. В то же время, во время потеплений оксид углерода снова превращался в углекислый газ. Если Марс оставался бы холодным долго, процессы переработки останавливались бы, что приводило бы к накоплению угарного газа и кислорода.

Эти открытия ставят под сомнение возможность существования жизни на Марсе в прошлом, ведь на периодах, когда температура падала, уровень кислорода мог быть слишком высоким.

Исследователи теперь намерены сравнить свои модели с реальными образцами почвы и камней с Марса, которые будут доставлены на Землю с помощью миссии НАСА.

Напомним, астрономы нашли маленькую планетку, масса которой составляет 37% от массы Земли.

Читайте также: