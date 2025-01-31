Ученые обнаружили изменение климата на Марсе: что известно

Открытие ученых подвергает сомнению возможность существования жизни на Марсе в прошлом.
Недавние исследования изменений климата на Марсе показали, что температура планеты могла колебаться между горячими и холодными периодами в течение миллиардов лет.
Об этом сообщило издание Space.
"Но эти горячие и холодные периоды могли быть губительными для жизни, если бы она существовала на Красной планете. Сегодня Марс может быть сухой и засушливой планетой, но ученые знают, что сосед Земли был гораздо более влажным и гораздо более похожим на нашу планету в ее древнем прошлом", – говорится в статье.
Группа исследователей из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук (SEAS) сделала важное открытие относительно того, как Марс мог сохранять тепло и удерживать воду миллиарды лет назад.
"Это было такой загадкой, что на Марсе была вода в жидком состоянии, потому что Марс находится дальше от Солнца, а также солнце было слабее в начале. Это действительно прекрасный пример того, как планеты могут эволюционировать со временем", — отметил руководитель группы Даника. Адамс, научный сотрудник NASA Sagan.
Ученые давно предполагали, что Марс мог удерживать жидкую воду благодаря водороду в атмосфере, который создавал парниковый эффект. Однако впоследствии выяснилось, что водород на Марсе был кратковременным. Команда ученых смоделировала, как водород взаимодействовал с другими газами в атмосфере и химическими веществами на поверхности планеты.
Оказалось, что на Марсе существовали теплые периоды примерно 4-3 миллиарда лет назад, которые длились более 100 000 лет. Эти эпизодические периоды влажности были вызваны потерей воды из атмосферы, что пополняло содержание водорода и поддерживало парниковый эффект. Углекислый газ в это время превращался в угарный газ, а в теплые периоды снова в углекислый.
Эти изменения в температуре и химии атмосферы ставили под сомнение возможность жизни на Марсе, особенно в моменты падения температуры и повышения уровня кислорода. Исследование этого процесса дает надежду на более глубокое понимание древнего Марса, а в будущем на сравнение теоретических моделей с реальными образцами почвы и камней с Красной планеты.
Команда ученых представила новую теорию, которая утверждает, что изменения температуры на Марсе могли иметь значительное влияние на химические процессы в атмосфере. Углекислый газ, реагируя с солнечным светом, образовывал угарный газ. В то же время, во время потеплений оксид углерода снова превращался в углекислый газ. Если Марс оставался бы холодным долго, процессы переработки останавливались бы, что приводило бы к накоплению угарного газа и кислорода.
Эти открытия ставят под сомнение возможность существования жизни на Марсе в прошлом, ведь на периодах, когда температура падала, уровень кислорода мог быть слишком высоким.
Исследователи теперь намерены сравнить свои модели с реальными образцами почвы и камней с Марса, которые будут доставлены на Землю с помощью миссии НАСА.
Напомним, астрономы нашли маленькую планетку, масса которой составляет 37% от массы Земли.
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