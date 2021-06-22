Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Ученые обнаружили, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы

Ученые обнаружили, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы

tsn.ua

На планете каждые 27,5 млн лет происходит устойчивый рост геологической активности.

Ученые подсчитали, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы, которые можно сравнить с вымиранием динозавров. К следующему пику осталось еще 20 млн лет.

Как пишет Science Alert, об этом сообщили геологи Нью-Йоркского университета.

Исследование древних геологических событий указывает на то, что на планете наблюдается медленный, но устойчивый рост геологической активности примерно каждые 27,5 млн лет. В этих промежутках времени группировалось по восемь и более событий, которые меняли мир.

Геологи давно изучают потенциальный цикл геологических событий. Еще в 1920-х годах ученые предположили, что геологическая летопись имеет цикл в 30 млн лет. Однако до сих пор неизвестна причина такой активности. Ученые лишь предполагают, что эти циклические импульсы тектонической активности и изменения климата могут быть результатом геофизических процессов, связанных с динамикой тектоники плит и мантийных шлейфов, или могут определяться астрономическими циклами, связанными с движением Земли в Солнечной системе и Галактике. Прогнозируется, что следующие глобальные изменения произойдут не раньше, чем через 20 млн лет.

Напомним, ученые рассказали, когда может наступить конец света и что станет причиной. Наиболее вероятным сценарием уничтожения Земли является поглощение Солнцем.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 