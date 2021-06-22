Ученые обнаружили, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы

На планете каждые 27,5 млн лет происходит устойчивый рост геологической активности.

Ученые подсчитали, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы, которые можно сравнить с вымиранием динозавров. К следующему пику осталось еще 20 млн лет.

Как пишет Science Alert, об этом сообщили геологи Нью-Йоркского университета.

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Исследование древних геологических событий указывает на то, что на планете наблюдается медленный, но устойчивый рост геологической активности примерно каждые 27,5 млн лет. В этих промежутках времени группировалось по восемь и более событий, которые меняли мир.

Геологи давно изучают потенциальный цикл геологических событий. Еще в 1920-х годах ученые предположили, что геологическая летопись имеет цикл в 30 млн лет. Однако до сих пор неизвестна причина такой активности. Ученые лишь предполагают, что эти циклические импульсы тектонической активности и изменения климата могут быть результатом геофизических процессов, связанных с динамикой тектоники плит и мантийных шлейфов, или могут определяться астрономическими циклами, связанными с движением Земли в Солнечной системе и Галактике. Прогнозируется, что следующие глобальные изменения произойдут не раньше, чем через 20 млн лет.

Напомним, ученые рассказали, когда может наступить конец света и что станет причиной. Наиболее вероятным сценарием уничтожения Земли является поглощение Солнцем.

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