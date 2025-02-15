Ученые обнаружили коллаген в костях динозавра: интересное открытие

Ученые смогли доказать, что процесс окаменения не уничтожает все органические молекулы.

Новое исследование опровергло установившееся представление, что окаменение уничтожает органические молекулы. Оказалось, что мезозойские окаменелости, включая кости динозавров, содержат хранимые органические материалы.

Об этом сообщает издание ACS Publications.

Новые аналитические методы позволили выявить остатки коллагена в бедренной кости едмонтозавра, что является важным доказательством в разрешении древнего спора, который длится уже более трех десятилетий.

Использование нескольких аналитических методов, таких как секвенирование белков, позволило обнаружить коллаген в крестцовой окаменелости эдмонтозавра, что дает уникальную возможность для самых современных исследований.

Профессор Стив Тейлор из Ливерпульского университета заявил, что новое исследование несомненно подтверждает наличие органических молекул, таких как коллаген, в некоторых окаменелостях, опровергая гипотезу о загрязнении.

Он отметил, что новое исследование указывает на необходимость просмотра микроскопических изображений ископаемых костей, собранных в течение десятилетий. Это может помочь выявить невредимые участки коллагена и откроет новые возможности изучения белков.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые утверждают, что Библия не является произведением одного автора, а имеет сложную историю создания. Она состоит из многочисленных текстов, возникающих в разные периоды времени и отражающих разнообразные исторические контексты.

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