Ученые обнаружили космический объект, нарушающий законы физики

Ученые из NASA представили новое исследование, в котором они описали изучение ультраяркого рентгеновского источника, выпускающего в 10 млн раз больше излучения, чем Солнце. Таким образом, этот удивительный объект в космосе нарушает законы физики.

Об этом пишет Live Science.

Ученые считают, что настоящими нарушителями законов физики являются такие космические объекты, как ультраяркие рентгеновские источники, излучающие слишком много света в рентгеновском диапазоне. Считается, что мощность их излучения в 10 млн раз больше, чем выделяет Солнце. Такое количество энергии нарушает известный закон физики, который называется предел Эддингтона. Этот предел определяет, насколько ярким может быть космический объект определенного размера. Если мощность излучения такого объекта выше этого предела, этот объект должен разорваться на две части. Но наблюдения показывали, что ультраяркие рентгеновские источники постоянно в 100-500 раз превышают этот предел и как таковое может быть непонятно.

Ученые из NASA, с помощью космического телескопа NuSTAR обнаружили ультраяркий рентгеновский источник, его назвали M82 X-2, испускающим слишком много излучения. Ранее астрономы считали, что очень высокая яркость таких объектов может быть лишь оптической иллюзией, но новое наблюдение ученых из NASA показало, что на самом деле этот ультраяркий рентгеновский источник каким-то образом нарушает предел Эддингтона.

Ученые считают, что в этой нейтронной звезде происходят какие-то процессы, способствующие нарушению предела Эддингтона. То есть по каким-то причинам эта звезда до сих пор не разлетелась на куски, испуская огромное количество излучения. Пока ученые пришли к выводу, что, скорее всего, нейтронная звезда имеет сильное магнитное поле, которое изменяет форму ее атомов и позволяет звезде оставаться целой, даже в то время, когда она испускает все больше и больше излучения.

Ранее ученым впервые удалось обнаружить гипотетическую "странную звезду". Она принадлежит к классу кварочных звезд и их пока никогда не находили.

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