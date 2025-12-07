- Дата публикации
-
Категория
Наука и IT
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые обнаружили крошечную рыбу с неизвестным науке органом
Представители этого удивительного вида рыб имеют бледные, почти прозрачные тела и относительно большие для своего размера глаза.
В колумбийской Амазонии ученые обнаружили новый вид крошечной рыбы, которая между брюшными плавниками имеет крыловидный лоскут кожи, назначение которого непонятно.
Об этом пишет издание Earth.com.
Открытие сделал Джордж Мендес Талиаферро-Маттокс, биолог из Федерального университета Сан-Карлуша в Бразилии.
Обнаруженная им в реке Путумайо, что на крайнем юге Колумбии, рыба под названием Priocharax rex имеет длину всего около 0,8 дюйма (2 см).
Представители этого вида имеют бледные, почти прозрачные тела и относительно большие для своего размера глаза. Эти особенности подходят для жизни вблизи дна реки, где видимость ограничена, а хищники прячутся неподалеку.
Однако ученых удивил непонятный крыловидный лоскут на животе Priocharax rex, который соединяет внутренние основания левого и правого брюшных плавников, образуя округлый диск кожи.
Ему не хватает жестких лучей плавников, которые поддерживают другие плавники, и снизу он выглядит как отдельная структура, похожая на занавес.
Исследователи еще не знают назначения этого кожаного крыла, его роль в плавании, спаривании или ощущении течений остается открытой.
Одна из возможностей заключается в том, что клапан мягко изменяет течение воды под рыбой, придавая ей дополнительную стабильность, когда она держится у дна ручья.
Другая идея заключается в том, что эта структура играет определенную роль в ухаживании или общении, возможно, немного меняя форму, когда мышцы вокруг тазовой области сокращаются.
Третий вариант заключается в том, что в нем есть дополнительные нервные окончания или рецепторы, которые помогают обнаруживать едва заметные движения воды или дна ручья.
Чтобы определить, соответствует ли какая-то из этих возможностей тому, что рыба на самом деле делает, понадобятся тщательные наблюдения за поведением и биомеханические тесты.
