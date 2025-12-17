Ученые обнаружили крошечную рыбу с уникальной анатомией: как она выглядит (фото)

Реклама

Ученые сообщили об открытии двух новых видов рыб в тропических лесах Амазонки, имеющих необычную особенность телосложения, никогда ранее не задокументированную.

Как передает NTK, речь идет о миниатюрных представителях рода Priocharax, длина которых не превышает 2,5 сантиметра.

Несмотря на свои крохотные размеры, эти рыбы имеют тонкую кожную перепонку в форме диска между брюшными плавниками. Она образует под телом своеобразный «занавес» — анатомическую структуру, не известную раньше среди столь малых видов рыб.

Реклама

Открытие бросает вызов распространенному представлению, что в процессе эволюции совсем маленькие организмы теряют сложные элементы строения. Вместо этого новые виды демонстрируют неожиданно высокий уровень морфологической сложности.

Новый вид рыб / Фото: Federal University of São Carlos

Исследователи из Федерального университета Сан-Карлоса отметили, что анализ материалов из недавних экспедиций в сочетании с изучением музейных образцов подтвердил существование двух новых видов Priocharax в этом регионе. Ученые также обратили внимание, что места отбора образцов расположены вблизи охраняемых природных территорий Бразилии, что подчеркивает их ключевую роль в сохранении биоразнообразия.

Новый вид рыб / Фото: Federal University of São Carlos

По словам ученых, открытие усугубляет аргументы в пользу дальнейших исследований Амазонки и защиты редких видов, в частности Priocharax rex. Функция необычной перепонки между пловцами остается загадкой.

Новый вид рыб / Фото: Federal University of São Carlos

Специалисты предполагают, что эта структура может играть роль в брачном поведении как средство коммуникации или помогать рыбе стабилизировать движение во время плавания вблизи дна реки. Для подтверждения этих гипотез необходимы дополнительные наблюдения в природной среде обитания.

Реклама

Новые виды были собраны в черноводной реке на юге Колумбии, недалеко от города Сан-Рафаэль. Ученые планируют вернуться в регион для дальнейших исследований.

Напомним, ранее ученые впервые сняли неизвестный вид кальмара, закапывающегося в дно океана.