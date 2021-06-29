Ученые обнаружили крупнейшую за историю наблюдений комету, размером с Гавайи

В течение следующих двух десятилетий исследователи смогут наблюдать за этим небесным телом.

Астрономы обнаружили комету, размеры ядра которой могут достигать 200 километров. Это в пять раз больше Манхэттена и превышает длину острова Гавайи. Небесное тело называется C/2014 UN271.

Как сообщает The New York Times, комета является крупнейшей из всех, которые ученым приходилось когда-либо видеть.

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C/2014 UN271 впервые обнаружили в 2014 году в ходе изучения динамики расширения Вселенной, когда астрономы наносили на карту далекие галактики и звезды, которые взрываются. Исследователи заметили более 800 небесных тел, которые состояли из льда и чьи орбиты были больше, чем у Нептуна. Из всех находок интересным оказался объект UN271 2014.

By 2031, you may be able to spot the largest comet ever seen.



The last time it was here, modern humans had yet to evolve. The next time it comes around, who can say what will have come of our species. This may be the only chance we will get to see it. https://t.co/pXuX2TntPZ — The New York Times (@nytimes) June 29, 2021

Комета сейчас находится на орбите Нептуна. В следующем десятилетии небесное тело переместится во внутренние районы Солнечной системы. Под действием солнечного света большая часть льда этого небесного тела испарится, что даст комете свечение. В 2031 году C/2014 UN271 пролетит на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Солнца и достигнет орбиты Сатурна. После этого комета направится к холодным окраинам нашей Галактики.

Ученые отметили, что C/2014 UN271 делает полный оборот вокруг Солнца примерно за три миллиона лет. В течение следующих двух десятилетий исследователи смогут наблюдать за этим небесным телом — комету будет видно в телескоп во всех деталях. Ученые практически полностью исключают вероятность встречи C/2014 UN271 с любым космическим кораблем.

Напомним, ученые обнаружили, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы. На планете каждые 27,5 млн лет происходит устойчивый рост геологической активности.

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