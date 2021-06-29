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Ученые обнаружили крупнейшую за историю наблюдений комету, размером с Гавайи

Ученые обнаружили крупнейшую за историю наблюдений комету, размером с Гавайи

В течение следующих двух десятилетий исследователи смогут наблюдать за этим небесным телом.

Астрономы обнаружили комету, размеры ядра которой могут достигать 200 километров. Это в пять раз больше Манхэттена и превышает длину острова Гавайи. Небесное тело называется C/2014 UN271.

Как сообщает The New York Times, комета является крупнейшей из всех, которые ученым приходилось когда-либо видеть.

C/2014 UN271 впервые обнаружили в 2014 году в ходе изучения динамики расширения Вселенной, когда астрономы наносили на карту далекие галактики и звезды, которые взрываются. Исследователи заметили более 800 небесных тел, которые состояли из льда и чьи орбиты были больше, чем у Нептуна. Из всех находок интересным оказался объект UN271 2014.

Комета сейчас находится на орбите Нептуна. В следующем десятилетии небесное тело переместится во внутренние районы Солнечной системы. Под действием солнечного света большая часть льда этого небесного тела испарится, что даст комете свечение. В 2031 году C/2014 UN271 пролетит на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Солнца и достигнет орбиты Сатурна. После этого комета направится к холодным окраинам нашей Галактики.

Ученые отметили, что C/2014 UN271 делает полный оборот вокруг Солнца примерно за три миллиона лет. В течение следующих двух десятилетий исследователи смогут наблюдать за этим небесным телом — комету будет видно в телескоп во всех деталях. Ученые практически полностью исключают вероятность встречи C/2014 UN271 с любым космическим кораблем.

Напомним, ученые обнаружили, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы. На планете каждые 27,5 млн лет происходит устойчивый рост геологической активности.

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