Ученые обнаружили легендарную столицу викингов: ее описывают в древних сагах (фото)

Более поздних сооружений или захоронений на территории до сих пор не находили.

Археологи предполагают, что в Великобритании на Шетландских островах нашлась легендарная столица викингов, о которой неоднократно говорилось в старинных сагах.

Как сообщает Ancient Origins, ученые раскопали предметы тысячелетней давности.

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Специалисты считают, что здесь могло находиться древнее поселение. Как упоминается в сагах, речь может идти о столице викингов Скаилвойганде. Позже археологи нашли останки 26 человек и фундамент большого сооружения — питейного заведения, которое могло находиться в центре Скаилвойганда.

Специалисты не нашли более поздних захоронений, из этого следует, что викинги покинули город и больше не возвращались. Вероятно, они покинули свою столицу после того, как власть на островах перешла Риму после христианизации в X веке.

Фото: Ancient Origins.

Из письменных источников известно, что свое название острова получили от первых норвежских колонистов, которые появились здесь в IX веке нашей эры. Они ввели свои законы и язык. Здесь же викинги построили крепость, которая была их форпостом. Отсюда они совершали набеги на Шотландию. Интересно, что местные викинги под руководством Рагнвальда, графа Мэри, совершили набег и на Норвегию. Это побудило правителя Харальда Харфагре вторгнуться в Шетландские острова примерно в 875 году нашей эры.

Он заставил Рагнвальда выплатить ему компенсацию за своего сына, убитого на защите Шотландии. Когда Рагнвальд умер, графство перешло к его брату Сигурду Могучему. Эта династия языческих военачальников-викингов правила на Шетландских островах до тех пор, пока остров не был христианизированным в X веке. После этого власть на островах перешла Риму.

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