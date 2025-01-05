Ученые обнаружили место знаменитой битвы Александра Македонского с персами

Ученые заявили о том, что им удалось обнаружить место знаменитой битвы при реке Граник, в которой Александр Македонский сражался против Персидской империи.

Об этом сообщает Live Science.

Место битвы находится примерно в 10 километрах от города Бига на северо-западе Турции.

334 года до н. е. войска Александра разгромили персов на поле битвы, что позволило им закрепиться на персидской территории и продвинуться глубже на Ближний Восток.

"Битва при реке Граник была не только одним из важнейших поворотных моментов в жизни Александра, позже принесшего ему звание Большой, но и поворотным моментом в мировой истории", — заявил руководитель группы Рейхан Керпе, профессор археологии в Университете Чанаккале Онсекиз Март.

Следует отметить, что место, указанное археологами, нельзя назвать новым открытием. Еще в XIX веке археолог Генрих Киперт считал, что это может стать местом битвы. Но теперь Керпе и его коллеги обнаружили новые доказательства, подтверждающие это предположение.

Команда идентифицировала останки древнего города Гермаион, который, согласно древним записям, был местом последнего лагеря Александра перед битвой. После этого ученые провели геоморфологические тесты, чтобы реконструировать, как выглядел окружающий ландшафт во время битвы. Они обнаружили, что путь реки Граник мало изменился со времен Александра. Они также обнаружили, что некоторые районы были болотистыми при Александре и, следовательно, не соответствуют описанию поля битвы, что позволило команде исключить эти места.

Напомним, в Греции обнаружили гробницу, в которой, возможно, похоронили любовника Александра Македонского – Гефестиона.

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