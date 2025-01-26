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Ученые обнаружили микробов, способных изменить климат на планете

Ученые обнаружили микробов, способных изменить климат на планете

Ученые обнаружили новых микробов на торфяниках Амазонки / Фото: Associated Press

Экосистемы торфяников Амазонки играют решающую роль в регулировании выбросов парниковых газов и влиянии на климат.

Недавно обнаруженные микробы на торфяниках Амазонки могут повлиять на глобальный углеродный баланс на Земле.

Об этом пишет Phys со ссылкой на новое исследование ученых в журнале Microbiology Spectrum.

Эти сложные крохотные микроорганизмы амазонских лесов Перу (Южная Америка) могут формировать огромные экосистемы и влиять на будущее климата планеты.

Неизвестная популяция микробов играет двойную роль в углеродном цикле на Земле и могут либо снизить, либо усилить изменение климата. Этот процесс способен либо стабилизировать углерод для длительного хранения, либо спровоцировать его выброс в виде углекислого газа и метана.

В стабильных условиях микробы позволяют торфяникам выступать огромными резервуарами для хранения углерода, что снижает риск изменения климата. Но дальнейшее потепление может ускорить глобальное изменение климата из-за нестабильности торфяников.

Ученые пришли к выводу, что антропогенное нарушение природной экосистемы торфяников может привести к выбросу 500 млн тонн углерода к концу этого столетия.

Напомним, ранее речь шла о том, что только в 2019 почти 5 миллионов смертей были связаны с устойчивостью микробов.

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