Ученые обнаружили молекулы, которые показывают защищенность от COVID-19 после вакцинации

Ученым удалось найти параметр, надежно связанный со степенью защиты организма после прививки от коронавируса.

Исследователи, разрабатывающие вакцину AstraZeneca, обнаружили биомаркеры, которые могут помочь предсказать уровень защиты иммунной системы после вакцинации.

Как пишет издание Nature, исследования AstraZeneca подтверждает связь между высокими уровнями нейтрализующих антител и иммунитетом.

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В своем анализе авторы сравнивали иммунные реакции в 171 случае заражения после прививок с реакциями более чем 1404 людей, получивших вакцину и не заболевших. Авторы создали модель для оценки уровней антител, которые соответствовали различным уровням защиты от COVID-19. Существующие препараты, согласно работе, имеют эффективность от 50% до 90%. Можно ожидать, что другие вакцины, которые вызывают аналогичное выработки антител, будут генерировать аналогичные уровни защиты от инфекций.

Исследователи давно стремились выявить такой параметр, который является надежным показателем защиты от патогена. Теперь ученым удалось сделать это для COVID-19, и они уверены, что это открытие может ускорить лицензирование новых вакцин.

Такой метод определения эффективности применяют к прививкам, например, от гриппа. Но до сих пор не было надежных доказательств наличия каких-либо маркеров эффективности для вакцин от COVID-19. Ученым понадобилось на это больше времени, чем ожидалось, из-за высокой эффективности препаратов от коронавирусной инфекции. Это обусловлено тем, что для более точного анализа требуется значительное количество случаев заражения людей вирусом уже после вакцинации. Сравнение этих пациентов с привитыми, но не больными людьми, позволяет делать выводы о маркерах эффективности.

Напомним, главный санврач страны рассказал, когда мы снимем маски и вернемся к докоронавируснй жизни. Для закрытых помещений скорее всего маски останутся еще на долгое время.

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