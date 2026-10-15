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Ученые обнаружили морского гиганта, длиннее синего кита: какой он выглядит
Ученые исследовали океан у Австралии и обнаружили десятки необычных морских существ.
У побережья Западной Австралии ученые обнаружили 45-метровую сифонофору, которая может быть самым длинным животным в мире. Также исследователи открыли около 30 новых видов морских существ.
Об этом сообщает издание Daily Galaxy.
Открытие было сделано во время лунной экспедиции в Индийском океане на судне «Фалкор» Института Шмидта. Исследованиями руководила Нерида Уилсон из Музея Западной Австралии вместе с командой ученых из других институтов. Это часть интернационального проекта по исследованию морских глубин и коралловых рифов.
Главной находкой стала гигантская сифонофора Apolemia. Это плавучая колония из тысяч мелких существ, работающих как единый организм, а ее длина достигает около 45 метров.
«Мы подозревали, что эти глубоководные районы будут разнообразными, но нас поразила важность увиденного», — отметила доктор Нерида Уилсон.
С помощью подводного робота SuBastian ученые совершили 20 погружений на глубину до 4500 метров. В ходе исследований ученые впервые в Австралии обнаружили гигантских гидроидов и стеклянных губок, а также зафиксировали сияющего осьминога, морского огурца и редкие виды омаров и моллюсков.
Обнаруженные образцы передадут в Музей Западной Австралии. Заведующая отделом водной зоологии музея доктор Лиза Киркендейл отметила важность этих находок.
«Эти образцы представляют собой так много расширений глубины и записей ареала для стольких видов и станут важной новой частью коллекций музея Западной Австралии», — пояснила ученая.
Собранная информация позволит официально описать новые виды и усовершенствовать методы мониторинга морских парков с помощью подводных аппаратов. Директор национальных парков Австралии доктор Джеймс Финдли отметил значимость научного сотрудничества.
«Постоянные научные исследования жизненно важны для эффективного управления нашими морскими парками, и мы стремимся сотрудничать с другими учреждениями для регистрации и мониторинга этих ценных мест», — подчеркнул он.
Соучредительница Института Шмидта Венди Шмидт отметила связь между океанскими глубинами и жизнью на суше. Она отметила, что о морских глубинах до сих пор известно очень мало, а множество их жителей люди никогда не видели. Она добавила, что каньоны Нингала являются лишь одним из многих подводных чудес, которые помогут лучше понять нашу планету.
Напомним, в Индии обнаружили останки доисторической змеи, длина которой могла достигать 15,2 метра. Ученые предполагают, что этот гигант мог превосходить даже титанобоа, считавшуюся самой большой змеей в истории.