Ученые обнаружили морского гиганта, длиннее синего кита: какой он выглядит

Океан / © Pexels

Реклама

У побережья Западной Австралии ученые обнаружили 45-метровую сифонофору, которая может быть самым длинным животным в мире. Также исследователи открыли около 30 новых видов морских существ.

Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Реклама

Открытие было сделано во время лунной экспедиции в Индийском океане на судне «Фалкор» Института Шмидта. Исследованиями руководила Нерида Уилсон из Музея Западной Австралии вместе с командой ученых из других институтов. Это часть интернационального проекта по исследованию морских глубин и коралловых рифов.

Реклама

Главной находкой стала гигантская сифонофора Apolemia. Это плавучая колония из тысяч мелких существ, работающих как единый организм, а ее длина достигает около 45 метров.

«Мы подозревали, что эти глубоководные районы будут разнообразными, но нас поразила важность увиденного», — отметила доктор Нерида Уилсон.

С помощью подводного робота SuBastian ученые совершили 20 погружений на глубину до 4500 метров. В ходе исследований ученые впервые в Австралии обнаружили гигантских гидроидов и стеклянных губок, а также зафиксировали сияющего осьминога, морского огурца и редкие виды омаров и моллюсков.

Редкий гигантский гидроид.

Обнаруженные образцы передадут в Музей Западной Австралии. Заведующая отделом водной зоологии музея доктор Лиза Киркендейл отметила важность этих находок.

Реклама

«Эти образцы представляют собой так много расширений глубины и записей ареала для стольких видов и станут важной новой частью коллекций музея Западной Австралии», — пояснила ученая.

Собранная информация позволит официально описать новые виды и усовершенствовать методы мониторинга морских парков с помощью подводных аппаратов. Директор национальных парков Австралии доктор Джеймс Финдли отметил значимость научного сотрудничества.

Этот сифонофор может быть самым длинным из всех зарегистрированных.

«Постоянные научные исследования жизненно важны для эффективного управления нашими морскими парками, и мы стремимся сотрудничать с другими учреждениями для регистрации и мониторинга этих ценных мест», — подчеркнул он.

Соучредительница Института Шмидта Венди Шмидт отметила связь между океанскими глубинами и жизнью на суше. Она отметила, что о морских глубинах до сих пор известно очень мало, а множество их жителей люди никогда не видели. Она добавила, что каньоны Нингала являются лишь одним из многих подводных чудес, которые помогут лучше понять нашу планету.

Реклама

Напомним, в Индии обнаружили останки доисторической змеи, длина которой могла достигать 15,2 метра. Ученые предполагают, что этот гигант мог превосходить даже титанобоа, считавшуюся самой большой змеей в истории.

Новости партнеров

Новости партнеров