Ученые обнаружили мощную силу, которая изнутри разрывает целый континент

Африка / © Reuters

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Восточная Африка испытывает тектоническую трансформацию, которая может завершиться рождением нового океана. Ученые подтвердили: Африканский континент в районе Большой рифтовой долины буквально раскалывается и этот процесс происходит значительно быстрее, чем считалось ранее.

Об этом пишет Daily Mail.

В самом сердце континента, от Эфиопии до Малави, простирается гигантский разлом — Восточноафриканская рифтовая система (EARS), образовавшаяся более 22 миллионов лет назад. Она разделяет две тектонические плиты: Сомалийскую и Нубийскую. Именно их постепенное расхождение фиксируют с помощью спутников и GPS — примерно 5 миллиметров в год, что сравнимо со скоростью роста человеческого ногтя.

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Причина этого геологического сдвига — африканский суперплюм. Это гигантский подъем раскаленной магмы, поднимающийся из глубины планеты, из-под границы между ядром и мантией. Температура и давление настолько высоки, что они буквально разрывают литосферу изнутри, подталкивая плиты в разные стороны.

Исследование, опубликованное шотландскими геологами из Университета Глазго, подтверждает: это не поверхностный процесс, а результат глубинных, планетарных сил. Изучив изотопы неона в геотермальной зоне Мененгаи (Кения), ученые пришли к выводу — разлом питается из недр Земли. А геохимическая «отпечатка пальца» этих пород свидетельствует о единственном источнике — сверхмассивном суперплюме.

Раскол континента уже дает о себе знать: в 2005 году серия землетрясений в Эфиопии привела к появлению трещины протяженностью 60 км. В 2018-м в Кении огромная разломина разорвала дорогу, наглядно показав, насколько реальны эти процессы. Геофизики прогнозируют: через 1–5 миллионов лет в этих низовьях появится новый океан. Морская вода из Красного моря и Индийского океана постепенно затопит Афар и Восточноафриканскую долину.

Последствия будут масштабными. Такие страны, как Сомали, Танзания или Кения, могут со временем оказаться на новом, изолированном континенте.

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Хотя изменения кажутся медленными в человеческом понимании времени, для геологов это почти взрывное ускорение. И именно сейчас мы являемся свидетелями одного из величайших природных процессов, формирующих Землю.

Напомним, ранее мы писали о том, что впервые зафиксирован в реальном времени разлом Земли.