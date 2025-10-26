Ученые обнаружили мумии динозавров: такого они еще не видели

Останки динозавров / © Associated Press

Ученые обнаружили мумии динозавров, стадо которых погибло от засухи около 66 миллионов лет назад. Эти мумии сохранили много особенностей тела животных: кожу, шипы и первые известные копыта у рептилий.

Об этом сообщает Science Alert.

На двух образцах исследователи заметили то, чего никогда не видели раньше.

Первый из них принадлежал молодой особи в возрасте около двух лет. Это первый большой динозавр, который сохранил свой полный мясистый профиль, включая спускающийся по шее и позвоночнику гребень.

Второй принадлежал особи в возрасте от пяти до восьми лет. У нее до сохранился целый ряд небольших шипов, простиравшихся от бедер до кончика хвоста. Некоторые ученые замечали и раньше, но никогда не видели целиком.

Но самое удивительное, что пальцы задних лап Edmontosaurus были покрыты копытами. Это первое свидетельство существования копыт не только у динозавров, но и рептилий. Их возраст составляет 66-69 миллионов лет, что делает их древнейшими известными копытами у любого животного.

