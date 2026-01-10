Ученые обнаружили мумию мужчины, умершего на шахте более тысячи лет назад

Мумия / © Associated Press

Реклама

В Атаках археологи откопали мумию мужчины, умершего около 1000 лет назад под завалами. Вероятно, он был шахтером.

Об этом пишет livescience.

Мумифицированные останки мужчины были обнаружены вблизи древнего бирюзового рудника возле города Эль-Сальвадор на севере Чили. Именно чрезвычайная сухость воздуха стала причиной естественной мумификации тела.

Реклама

Рядом с телом археологи вывели погребальный инвентарь.

Тот факт, что мужчину похоронили с луком и стрелами, намекает на его статус охотника или воина, но в то же время присутствие набора для галлюциногенов и место обнаружения у шахты дают основания считать его прежде всего горняком.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые установили, что мужчина жил между 894 и 1016 годами нашей эры. По антропологическим признакам мужчина имел возраст примерно от 25 до 40 лет.

Напомним, эксперты изучили единственную известную на данный момент мумию, отличающуюся ярким зеленым оттенком. Это останки подростка, умершего 200-400 лет назад в Италии.