Ученые обнаружили муравьев, которые производят жизненно важные антибиотики и лечат инфицированные раны

Уже давно известно, что химические вещества, производимые некоторыми муравьями, обладают антибиотическими свойствами. Однако недавно было замечено, что один вид муравьев действительно использует эти химические вещества для лечения инфицированных боевых ран других представителей своего вида.

Исследование было недавно опубликовано в журнале Nature Communications, передает New Atlas.

Речь идет о виде Матабеле (Megaponera analis), встречающемся в разных регионах Африки к югу от пустыни Сахара.

Эти существа питаются исключительно термитами, а это значит, что группам муравьев периодически приходится набегать на близлежащие колонии термитов. Однако термиты-солдаты в этих колониях безусловно не беззащитны, поскольку они наносят серьезные раны многим захватчикам. Если эти раны заразятся, раненые муравьи могут умереть.

Муравьи Матабеле / Фото: Erik Frank/Universität Würzburg

Международная группа исследователей обнаружила, что когда такие раны действительно инфицируются, углеводородный профиль кутикулы муравья (его твердого экзоскелета) изменяется таким образом, что его могут обнаружить другие муравьи в его колонии. В ответ эти муравьи извлекают секрет антибиотика из одной из своих метаплевральных желез (расположенных по бокам грудной клетки) и наносят его на рану с помощью нижней челюсти.

Муравей Матабеле / Фото: Fumika Azuma/Okinawa Institute of Science and Technolog

В ходе лабораторных испытаний было обнаружено, что применение жидкого антибиотика снижает смертность инфицированных муравьев примерно на 90%.

Также отмечается, что один тип бактерий, обычно отвечающих за инфекции, а именно Pseudomonas aeruginosa, также часто является виновником устойчивых к антибиотикам инфекций у людей. Таким образом, ученые пытаются идентифицировать все конкретные антибиотики, производимые муравьями, для возможного использования на людях.

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"За исключением людей, я не знаю никакого другого живого существа, которое могло бы проводить такие сложные методы лечения ран", — сказал доктор Эрик Франк из немецкого Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге, руководивший исследованием вместе с профессором Лораном Келлером из Вюрцбурга, Швейцарский Университет Лозанны.

Напомним, ученые впервые сняли, как дельфины зевают в воде. Обычно они, как и люди, зевают утром.

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