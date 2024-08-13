Ученые обнаружили на Марсе океаны воды: где планета прячет свои сокровища и можно ли их использовать

На Марсе достаточно жидкой воды, чтобы всю его поверхность покрыл океан глубиной не меньше 1000 метров.

Более 3 миллиардов лет назад на пыльной красной планете были океаны и реки. Потом вода исчезла, оставив на поверхности только полярные шапки льда. Новый анализ недр Марса показывает, что большая часть жидкой воды все еще существует в его недрах на глубине 10-20 километров.

Об этом сообщили в университете Беркли.

Чтобы получить доказательства существования подземных океанов на Марсе, ученые использовали те же способы и расчеты, которые применяются на Земле для поиска подземных водоносных горизонтов и нефтяных месторождений.

Используя сейсмическую активность для исследования недр Марса, геофизики обнаружили доказательства наличия большого подземного резервуара жидкой воды — достаточного, чтобы покрыть всю поверхность планеты океаном глубиной от 1 до 2 километров.

Однако эти грунтовые воды вряд ли удастся использовать будущим колонистам красной планеты. Они заполняют поры скальной породы на глубине от 11,5 до 20 километров под поверхностью Марса. Даже на Земле бурение на такую ​​глубину было бы очень сложной задачей.

Однако это открытие указывает на еще одно перспективное место для поиска жизни на Марсе и помогает ответить на вопросы о геологической истории планеты. Теперь перед учеными стоит задача найти способ, как получить доступ к огромным запасам марсианской воды.

Напомним, ученые нашли первое "убедительное доказательство" жизни на Марсе. Странная пятнистая скала сохранила следы жизнедеятельности микроорганизмов.

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