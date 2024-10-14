Ученые обнаружили насекомое размером с авто, которое бродило по Земле 340 000 000 лет назад — фото

Ученые обнаружили мегамногоножку размером с автомобиль, которая ходила по Земле около 340 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Metro.

После веков таинственности, благодаря двум хорошо сохранившимся окаменелостям, было открыто лицо артроплевры. Считается, что членистоногий жил в лесах у экватора между 346 и 290 миллионами лет назад в конце палеозойской эры.

Артоплевры могли вырастать до огромных 2,5 м в длину и весить более 45 кг, и их существование озадачивало палеонтологов в течение десятилетий.

Существо имело схожие характеристики с многоножкой, но поскольку эксперты никогда раньше не видели его голову, они не могли выяснить его родство с современными членистоногими.

Но теперь голова была раскопана, его круглую структуру украшают два коротких усика в форме колокольчика. Согласно новым исследованиям, у него также есть два выпяченных глаза, как у крабов, и маленький рот для уборки листьев и коры.

Артроплевра / Фото: Claude Bernard Lyon

Как и другие членистоногие, он, вероятно, жил на растительности и сбрасывал свой экзоскелет через отверстие на голове.

Окаменевшие экзоскелеты оставили подсказки о размере головы существа, но не указывают на строение его лица. Но теперь, когда найдено больше молодых окаменелостей, эксперты наконец-то смогли выучить голову и узнать больше об этом существе.

Соавтор исследования Микаэль Леритье объяснил: "Мы обнаружили, что у него было тело многоножки, но голова стоноги".

Исследователи использовали передовые методы компьютерной томографии для моделирования головы, одновременно изучая окаменелость.

Артроплевра / Фото: Getty Images

Окаменелости были найдены в 1980-х годах на французском угольном месторождении и все еще были углублены в породу. Сканирование позволило команде исследовать скрытые детали, не причиняя никакого вреда древним окаменелости.

Палеобиолог Джеймс Ламсделл, не участвовавший в исследовании, сказал: "Мы очень давно хотели увидеть, как выглядела голова этого животного. Когда вы скалываете скалу, вы не знаете, какая часть деликатной окаменелости могла быть потеряна или повреждена".

Напомним, что известно о единственном виде насекомых, развивающемся в сырой нефти. Нефтяную муху обнаружили еще в 1899 году.

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