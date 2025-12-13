Ученые обнаружили настоящую планету Татуин: она в 6 раз больше Юпитера

Ученые обнаружили новую планету за пределами Солнечной системы / © pixabay.com

Астрономы обнаружили новую планету вне Солнечной системы, которая появилась через 50 миллионов лет после вымирания динозавров на Земле.

Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Это очень молодая планета по космическим меркам. Этот мир вращается вокруг двух звезд гораздо ближе, чем другие известные планеты в двойных звездных системах. Если бы вы находились на этой планете, то увидели две звезды в небе, как это показано в фильме «Звездные войны» на планете Татуин.

По словам ученых, это редкая планета, ведь из 6000 известных миров вне Солнечной системы только малая часть вращается вокруг двух звезд. И всего несколько таких планет удалось сфотографировать напрямую.

Астрономы выяснили, что это огромная планета, которая примерно в шесть раз больше Юпитера.

Напомним, ученые из Принстонского университета считают, что на окраине Солнечной системы может скрываться еще один мир — Планета Y, размером примерно с Землю и, вероятно, каменистый.