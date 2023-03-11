Ученые обнаружили недалеко от Земли потенциально заселенные миры

Ученые смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты на расстоянии 100 световых лет от нас. Две из них очень похожи на Землю и могут быть потенциально обитаемыми мирами. Третья планета также может иметь на поверхности жидкую воду.

Об этом пишет The Conversation.

Двое американских астрономов смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты, вращающиеся вокруг звезды TOI-700 в 100 световых годах от нас. По космическим меркам – это небольшое расстояние. Эти планеты получили название TOI-700 e, TOI-700 с и TOI-700 d. В то же время, ученые считают, что, возможно, им удастся обнаружить еще и четвертую планету в этой системе.

TOI-700 e и TOI-700 являются планетами, которые находятся в обитаемой зоне звезды и очень похожи на Землю. Ученые считают, что здесь может быть жидкая вода и может существовать жизнь. Что касается третьей планеты, то теоретична она также может быть такой же, как и Земля, но о ней ученые знают гораздо меньше.

Однако особое внимание ученых привлекла каменистая планета TOI-700 e, размер которой составляет 95% размера Земли, и она оборачивается между TOI-700 и TOI-700 d. То есть, эта экзопланета максимально подходит к определению ее как "вторая Земля".

Ранее ученые выяснили, что вокруг Солнца есть 59 планет, потенциально пригодных для жизни человека.

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