Ученые обнаружили неизвестного хищника в глубинах Тихого океана

В юго-восточной части Тихого океана в морских глубинах Атакамского желоба был идентифицирован новый вид хищника. Существо, напоминающее пришельца, было поймано на рекордной глубине 7902 метра.

Об этом сообщили издания IflScience и TheSun.

Ученые дали существу имя Dulcibella camanchaca, что переводится как "темнота" на языках народов Анд. Такое название отражает его жизнь в самых темных частях океана. Существование этого существа стало неожиданностью для исследователей, ведь они не ожидали найти амфипода в ходальной зоне, где царит тьма и огромное давление. Ученые использовали ловушки-приманки, чтобы изучить новые виды в этих малоисследованных глубинах. Dulcibella camanchaca стал одним из немногих жителей этой экстремальной части планеты.

"Это невероятная часть глубоководной экологии. Всегда есть что-то новое, что можно узнать и открыть, и теперь у нас есть еще один кусок головоломки экосистемы Атакамской впадины", — заявила ведущий автор Джоганна Вестон.

Совторник исследования Каролина Гонсалес из Института Милленио де Океанография отметила, что это существо "идеально адаптировано к такой экстремальной среде". Несмотря на отсутствие глаз, Dulcibella использует другие органы чувств для обнаружения пищи в абсолютном мраке глубин океана.

"У него стройное и ловкое тело, которое, вероятно, позволяет ему легко передвигаться по морскому дну. Его передние ноги большие и сильные, похожие на клещи, которые, по-видимому, идеальны для ловли и удержания добычи. Кроме того, он имеет крепкие зубы в челюстях для резки и измельчения пищи, а также ноги, вероятно, приспособленные для передвижения по различным типам субстратов", — отметила Гонсалес.

Находка такого большого до сих пор неизвестного хищника в Атакамской впадине открывает новые возможности для изучения этой уникальной экосистемы, где виды вынуждены соперничать с экстремальными глубинами, давлением и тьмой, объясняют исследователи.

Напомним, в Черкасской области ученые обнаружили следы загадочного убийства времен трипольцев.

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