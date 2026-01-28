Ученые обнаружили необычные реакции женщин во время оргазма

Женщина в постели / © www.credits

Ученые исследовали реакции 86 женщин во время оргазма и выявили ряд необычных эмоциональных и физических симптомов, ранее почти не изучавшихся.

Исследование показало, что женский оргазм может сопровождаться непроизвольными реакциями — от смеха и плача до головных болей или мышечной слабости.

Авторы работы отмечают: биологические процессы, связанные с женским сексуальным здоровьем, остаются недостаточно исследованными. По данным журнала Nature, лишь около 5% финансирования научных исследований в сфере здравоохранения направляется на темы, связанные со здоровьем женщин, а исследования, не связанные с онкологией, составляют всего 1% этого объема. В то же время исследований, посвященных мужскому здоровью, примерно вдвое больше.

Эта диспропорция, как отмечают ученые, приводит к тому, что многие аспекты женского репродуктивного здоровья остаются малопонятными — в том числе и так называемые периоргазмические явления.

В рамках небольшого опроса исследователи попросили женщин откровенно рассказать о необычных симптомах, которые они испытывали во время оргазма. Из ответивших на анкету (около 2,3% от общего количества просмотров опроса), 88% сообщили об эмоциональных реакциях, а 61% — о физических симптомах.

Среди эмоциональных проявлений женщины чаще всего упоминали плач, уныние, смех или даже галлюцинации. Физические реакции содержали головную боль, мышечную слабость, боль в ногах, покалывание в лице, чихание, зевоту, дискомфорт в ушах и даже носовые кровотечения.

Главный автор исследования, профессор Лорен Стрейчер из Северо-Западного университета, объяснила: «Хотя были случаи, когда женщины смеялись, плакали или имели необычные физические симптомы во время оргазма, это первое исследование, которое системно описывает эти явления и время, когда они чаще всего возникают».

Результаты работы, опубликованной в журнале Journal of Women's Health, также показали, что половина респонденток испытывала сразу несколько периоргазмических симптомов, а каждая пятая – сочетание физических и эмоциональных реакций.

Самым распространенным симптомом был плач – о нем сообщили 63% участниц. На втором месте с одинаковыми показателями оказались грусть и смех по 43%.

В комментарии BBC Science Focus профессор Стрейчер отметила, что такие реакции следует считать нормальными, хотя подчеркнула: «Нормальное и распространенное — это не одно и то же», добавив, что для определения реальной распространенности явлений нужны более масштабные исследования.

В то же время, ученые подчеркивают: женщинам не стоит стесняться подобных ощущений. Опрос показал, что только 17% участников переживают такие симптомы во время каждого оргазма.

«Многие женщины признавались, что испытывали неудобство или стыд и думали, что с ними что-то не так, когда они смеялись, плакали или имели неожиданные физические реакции», — рассказала Стрейчер.

Исследование также выявило, что периоргазмические явления чаще возникают во время секса с партнером, в то время как менее четверти респонденток сообщили о подобных симптомах во время мастурбации.

Периоргазмические симптомы, о которых сообщали женщины

Физические реакции:

головная боль - 33%

мышечная слабость - 24%

боль или покалывание в ногах - 19%

боль, зуд или покалывание в лице - 6%

чихание - 4%

зевота - 3%

боль или другие ощущения в ушах - 2%

носовое кровотечение - 2%

Эмоциональные реакции:

плач - 63%

грусть или желание плакать - 43%

смех - 43%

галлюцинации - 4%

