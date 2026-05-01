Ученые обнаружили неожиданное влияние света на растения

Свет не только помогает растениям расти, он также укрепляет их внутреннюю структуру, усиливая связь между тканями. Эта дополнительная жесткость может иметь совершенно противоположный эффект и фактически замедлить рост растений.

К такому выводу пришла команда под руководством профессора Коуичи Соги из Osaka Metropolitan University, пишет SciTechDaily.

Исследователи изучали молодые стебли гороха, разработав специализированный метод для измерения того, насколько прочно эпидермальный (внешний) слой соединен с внутренними тканями. Их эксперименты выявили четкую разницу в зависимости от того, выращивали растения на свету или в темноте.

Растения, подвергавшиеся воздействию света, имели значительно более прочную адгезию между этими слоями по сравнению с теми, что выращивались в темноте.

«По сравнению с растениями, выращенными в темноте, эпидермальные и внутренние ткани растений, выращенных на свету, плотнее связаны между собой. Это явление никогда ранее не сообщалось, что делает его особенно интересным открытием», — подчеркнул профессор Сога.

Чтобы исследовать причину этого эффекта, исследователи изучали клетки растений с помощью флуоресцентного микроскопа. Они наблюдали, что стебли, выращенные на свету, вырабатывали сигналы, указывающие на более высокий уровень фенольной кислоты, известной как п-кумаровая кислота.

Это соединение играет роль в укреплении клеточных стенок растений, что помогает увеличить прочность связи между тканями.

Исследователи считают, что этот механизм может быть частью более широкой закономерности в том, как растения регулируют рост. Продолжая измерять адгезию при различных условиях, они стремятся определить, широко ли этот процесс применяется к различным видам растений.

«Эти результаты могут быть очень важными для выращивания растений. Если мы сможем контролировать адгезию, возможно, удастся вывести растения с улучшенной устойчивостью к стрессовым условиям окружающей среды», — отметил ученый.

