Ученые обнаружили неожиданную причину возникновения хронической усталости

Ученые обнаружили белок, который может быть причиной миалгического энцефаломиелита или синдрома хронической усталости (СХВ). Специалисты долгое время не могли узнать источник возникновения заболевания, а без него невозможно создать эффективное лечение.

Об этом пишет Science.

Исследование провели на 38-летней женщине, которая страдала постоянной усталостью, но еще не имела подтвержденного диагноза СХВ. Команда обследовала образцы тканей ее мышц, ища аномалии. Так в клетках был обнаружен высокий уровень белка под названием WASF3.

Этот протеин может влиять на работу митохондрий – энергетических центров, питающих клетки. WASF3 вызывает их дисфункцию, нарушая поставки энергии. Именно поэтому люди, страдающие СХУ — их мышцам и клеткам не хватает питания.

СХВ: что это за синдром

Миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости — заболевание, вызывающее сильную усталость, которая длится не менее шести месяцев. Симптомы усиливаются во время физической или умственной активности и отдых не помогает преодолеть их.

Признаки СХУ:

сильное истощение после физических или умственных упражнений

проблемы с памятью или мышлением

головокружение при вставании

боли в мышцах или суставах

сон, не приносящий расслабления

головная боль

боль в горле

увеличенные лимфатические узлы на шее или под мышками

высокая чувствительность к свету, звуку, запахам, пище и лекарствам

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