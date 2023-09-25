Ученые обнаружили неожиданную причину возникновения хронической усталости

Синдром хронической усталости отличается от простой усталости.
Ученые обнаружили белок, который может быть причиной миалгического энцефаломиелита или синдрома хронической усталости (СХВ). Специалисты долгое время не могли узнать источник возникновения заболевания, а без него невозможно создать эффективное лечение.
Об этом пишет Science.
Исследование провели на 38-летней женщине, которая страдала постоянной усталостью, но еще не имела подтвержденного диагноза СХВ. Команда обследовала образцы тканей ее мышц, ища аномалии. Так в клетках был обнаружен высокий уровень белка под названием WASF3.
Этот протеин может влиять на работу митохондрий – энергетических центров, питающих клетки. WASF3 вызывает их дисфункцию, нарушая поставки энергии. Именно поэтому люди, страдающие СХУ — их мышцам и клеткам не хватает питания.
СХВ: что это за синдром
Миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости — заболевание, вызывающее сильную усталость, которая длится не менее шести месяцев. Симптомы усиливаются во время физической или умственной активности и отдых не помогает преодолеть их.
Признаки СХУ:
- сильное истощение после физических или умственных упражнений
- проблемы с памятью или мышлением
- головокружение при вставании
- боли в мышцах или суставах
- сон, не приносящий расслабления
- головная боль
- боль в горле
- увеличенные лимфатические узлы на шее или под мышками
- высокая чувствительность к свету, звуку, запахам, пище и лекарствам
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