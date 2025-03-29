Ученые обнаружили неожиданную связь между голоданием и сексуальным влечением

Неожиданный эффект голодания / © Pexels

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Новые исследования на мышах выявили неожиданный эффект периодической голодовки: старшие самцы, длительно воздерживавшиеся от еды, дали гораздо больше потомства. Причина оказалась в их повышенной сексуальной активности.

Об этом сообщило издание Newsweek.

«Это была немного детективная работа, чтобы выявить истинную причину. В конце концов мы поняли, что дело в поведении — самцы, которые голодали, имели значительно больше сексуальных контактов, чем мыши, которые могли свободно есть», — отметил исследователь д-р Дэн Энингер из DZNE.

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Мышей-самцов удерживали на 24-часовом цикле голодания с чередованием дня еды и дня только с водой. После полугода таких условий мыши, которые голодали, проявляли более высокую сексуальную активность. Биологический механизм этого эффекта связан со снижением уровня серотонина — нейромедиатора, подавляющего либидо. Голодание снижало количество триптофана, необходимого для синтеза серотонина.

«Эти мыши были, так сказать, сексуально безудержными, обычные нормативные ограничения были уменьшены», — заявил исследователь.

Хотя исследование использовало строгий режим голодания, ученые не исключают, что другие методы, такие как интервальное голодание 16:8, могут давать похожий эффект.

Важно, что серотонин аналогично регулирует либидо у людей: антидепрессанты, которые повышают его уровень, часто приводят к снижению полового влечения. Энингер считает, что голодание может стать перспективным методом для лечения сниженного либидо, особенно у пожилых людей.

«Исследование на людях является логичным и своевременным следующим шагом, чтобы определить, может ли IF вызвать подобное усиление либидо, особенно у пожилых мужчин или лиц с пониженным сексуальным желанием, например, с гипоактивным расстройством сексуального желания», — отметил ученый.

Напомним, ученые обнаружили, что Африка постепенно раскалывается на две части — через миллионы лет здесь может образоваться новый океан.