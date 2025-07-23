Ученые обнаружили неожиданный фактор массовой гибели деревьев во всем мире

Лес / © Unsplash

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Молнии оказались гораздо более серьезной угрозой для лесов, чем считалось ранее. Ежегодно от ударов молний погибает около 320 миллионов деревьев.

Об этом сообщило издание Popular Science.

В ходе исследования ученые Мюнхенского технического университета разработали математическую модель, которая объединяет глобальные данные о грозах, спутниковые наблюдения и популярную модель растительности. В отличие от предыдущих подходов, основанных на локальных полевых наблюдениях, эта модель позволила получить масштабные глобальные оценки.

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Согласно выводам, от 2,1 до 2,9% общего ежегодного объема биомассы растений теряется именно в результате ударов молний. В эту статистику не входят деревья, погибшие от пожаров, вызванных электрическими разрядами. В то же время исследователи отмечают, что большинство молний не достигают земли, но значительная часть попадает именно в выступающие объекты — в частности, в деревья.

Важным следствием является и влияние на климат: при разложении пораженных деревьев в атмосферу высвобождается от 0,77 до 1,09 миллиарда тонн углекислого газа в год. Этот показатель почти соизмерим с 1,26 млрд тонн CO₂, которые высвобождаются в результате лесных пожаров. Хотя пожары и остаются основным источником выбросов — около 5,85 миллиарда тонн ежегодно — молнии занимают второе место среди природных факторов потери лесов.

По словам ведущего автора исследования Андреаса Краузе из Техасского университета Мексики, теперь ученые могут не только подсчитывать количество погибших деревьев, но и выявлять наиболее уязвимые регионы планеты и оценивать влияние на структуру лесов и глобальный оборот углерода.

Авторы отмечают: результаты свидетельствуют о необходимости учитывать молнии как важный экологический фактор в климатических и лесных исследованиях. Учитывая рост интенсивности гроз в связи с изменением климата, это влияние, вероятно, будет только расти.

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Напомним, в тропических лесах резко возросла смертность деревьев. Новое исследование указывает: основной причиной является не засуха.