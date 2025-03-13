Ученые обнаружили новое доказательство возможной жизни на Марсе: неожиданные результаты исследования

Если в недрах Красной планеты существует жидкая вода, потенциально в ней могла зародиться жизнь.

Новый анализ данных о сейсмической активности Марса, собранных зондом NASA InSight за несколько лет наблюдений, показал, что под поверхностью планеты могут быть "карманы" с жидкой водой, в которой потенциально могла возникнуть жизнь.

Результаты исследования японских ученых опубликовал журнал Geology.

"Если на Марсе есть жидкая вода, наличие микробной активности возможно", — считают авторы исследования Икуо Катаяма из Университета Хиросимы и Юей Акамацу из НИИ морской геодинамики.

Посадочный модуль NASA InSight с помощью своей роботизированной руки разместил на поверхности красной планеты специальный сейсмометр, который регистрировал сейсмические волны, возникающие в результате "марсотрясений" и ударов метеоритов. Это позволило получить уникальные данные о структуре недр Марса.

Когда на Марсе происходит марсотрясение или падение метеорита, сейсмометр может считывать энергию, излучаемую в виде волн разного типа, чтобы создать изображение недр планеты. Анализируя эти волны, ученые могут определить, из каких пород состоит кора и мантия Марса, их плотность и потенциальные изменения состава.

Например, так называемые S-волны не могут проходить через воду и движутся с меньшей скоростью, чем P-волны. Поэтому наличие, отсутствие и время прибытия S-волн позволяют определить, что спрятано под поверхностью планеты.

В свою очередь P-волны быстрее проходят через плотные породы и гораздо медленнее, если на их пути встречаются пористые породы, пустоты или вода.

Сейсмические данные, проанализированные ученые, показали, что на глубине 10 и 20 км есть граница, на которой меняется скорость прохождения волн. Ранее считалось, что эта граница указывает на резкое изменение пористости или химического состава марсианских недр. Однако Катаяма и Акамацу интерпретировали эти скачки как потенциальное доказательство наличия воды в недрах Марса.

Чтобы проверить свою гипотезу, они измерили сейсмическую скорость волн, проходящих через породы, похожие по составу и структуре на марсианскую кору, на влажных, сухих и замороженных образцах.

Эксперименты показали, что сейсмические скорости сухих, влажных и замороженных образцов существенно различаются, что подтверждает гипотезу ученых о наличии жидкой воды на глубине между 10 и 20 км под поверхностью Марса.

"Многие исследования предполагают наличие воды на древнем Марсе миллиарды лет назад. Но наша модель указывает на наличие жидкой воды на современном Марсе", – объяснили ученые важность полученных результатов.

Напомним, Марс, известный своим ржаво-красным цветом, часто называют "красной планетой". Однако новые исследования обнаруживают, что этот цвет имеет гораздо большее значение, чем просто эстетический вид. Он свидетельствует, что на поверхности планеты когда-то была вода.

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