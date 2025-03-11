Ученые обнаружили новую угрозу для спутников: атмосфера Земли может перестать их удерживать

Авторы исследования использовали компьютерное моделирование, чтобы оценить влияние парниковых газов на состояние атмосферы и работу спутников в ближайшие десятилетия.

Ученые предупреждают о потенциальной угрозе для спутников, работающих на низкой околоземной орбите. Выбросы парниковых газов оказывают влияние на верхние слои атмосферы, изменяя ее структуру и способность очищать орбиту от космического мусора. В результате спутники могут становиться более уязвимыми к столкновениям, что приведет к их массовому уничтожению.

Такие выводы сделаны в исследовании, опубликованном в Nature Sustainability, сообщает ScienceAlert.

Пространство вокруг Земли, доступное для спутниковых миссий, ограничено. На низкой околоземной орбите (от 200 до 1000 км) уже работает тысячи космических аппаратов. Если этот регион станет перенасыщенным объектами, риск столкновений между спутниками и обломками значительно возрастет, что может повлечь за собой эффект каскадных столкновений.

Авторы исследования использовали компьютерное моделирование, чтобы оценить влияние парниковых газов на состояние атмосферы и работу спутников в ближайшие десятилетия. Они выяснили, что верхние слои атмосферы постепенно сжимаются из-за изменения температуры, что замедляет процесс очистки орбиты от мусора.

Основные изменения наблюдаются в термосфере – слое атмосферы, пролегающем на высоте от 85 до 600 км. Здесь находятся Международная космическая станция и большинство спутников. В настоящее время на этой высоте работает более 10 000 космических аппаратов.

Также читайте Катастрофа Starship глазами астронавтов NASA: уникальные кадры

Благодаря атмосферному сопротивлению обломки спутников и неработающие аппараты постепенно сходят с орбиты и сгорают в нижних слоях атмосферы. Но из-за сжатия термосферы этот процесс замедляется, а отходы остаются в космосе подольше, увеличивая риск неконтролируемых столкновений.

Если ситуация не изменится, ученые прогнозируют, что в ближайшие десятилетия из-за критического накопления космического мусора невозможно запускать новые спутники. Сокращение атмосферного сопротивления означает, что обломки не будут удаляться с орбиты, а сохранение безопасного пространства для новых запусков станет значительно сложнее.

Таким образом, влияние человеческой деятельности на атмосферу Земли может оказать неожиданные последствия не только для климата, но и для будущего освоения космоса.