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Ученые обнаружили новые доказательства существования подземного океана на одном из спутников Юпитера

Ученые обнаружили новые доказательства существования подземного океана на одном из спутников Юпитера

Каллисто / Фото: NASA

Речь идет о спутнике Каллисто.

Ученые нашли новые доказательства существования подземного океана на спутнике Юпитера — Каллисто, что делает его еще одним потенциально океаническим миром в нашей Солнечной системе.

Об этом сообщило издание Universe Today.

Астрономы нашли новые свидетельства существования подземного океана на спутнике Юпитера Каллисто. Этот спутник является вторым по величине вокруг газового гиганта и имеет интересную геологическую структуру. Еще 25 лет назад обнаружили первые признаки подземного океана, однако теперь данные по космическому аппарату "Галилео" подтверждают, что магнитное поле Каллисто является результатом взаимодействия с водяным жидким океаном под его поверхностью.

В отличие от других спутников, как Европа или Энцелад, где водные океаны известны из-за ледовых покровов, магнитное поле Каллисто дает более четкие доказательства наличия океана. Исследования показывают, что океан имеет десятки километров толщины, а его воды могут оказывать влияние на ионосферу спутника, создавая индуцированное магнитное поле.

Вскоре два космических аппарата, Europa Clipper и JUICE, совершат пролеты мимо Каллисто, что позволит точнее изучить структуру спутника и подтвердить его океаническую природу. Ожидается, что результаты этих миссий дадут больше ответов о глубинных и геологических особенностях Каллисто.

Напомним, астрономы зафиксировали загадочные радиовсплески, выходящие из окрестностей галактики, давно считающейся мертвой.

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