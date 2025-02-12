Ученые обнаружили новые радиационные пояса вокруг Земли: что известно

Новые пояса, образовавшиеся после солнечной бури в мае 2024 года.

Спутник NASA под названием CIRBE недавно обнаружил новые временные радиационные пояса вокруг Земли, которые образовались после мощной солнечной бури в мае 2024 года.

Об этом сообщило NASA и издание Universe Today.

"Новые пояса образовались между двумя другими, которые постоянно окружают Землю и называются поясами Ван Аллена. Имея форму концентрических колец высоко над экватором Земли, эти постоянные пояса состоят из высокоэнергетических электронов и протонов, которые удерживаются магнитным полем Земли", — заявили ученые.

Радиационные пояса Земли являются важными элементами ее магнитосферы, удерживая заряженные частицы, в частности электроны и протоны, происходящие от Солнца. Одним из наиболее интересных открытий стало обнаружение нового пояса, расположенного на высоте от 600 до 6000 км, в котором были найдены высокоэнергетические протоны.

Ранее считалось, что такие частицы можно найти лишь во внутреннем поясе Ван Аллена. Однако новые пояса, образовавшиеся после солнечной бури в мае 2024 года, показали удивительное поведение этих частиц. Это открытие свидетельствует о возможных новых процессах в магнитосфере Земли.

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"Временные пояса были обнаружены после крупных солнечных бурь и раньше. Но если предыдущие пояса состояли преимущественно из электронов, то самый глубокий из двух новых поясов также содержит протоны. Этот уникальный состав поясов, вероятно, обусловлен силой и составом солнечной бури", — отметили в NASA.

Ученые отмечают, что новые данные от спутника CIRBE типа CubeSat являются крайне важными, поскольку радиационные зоны могут представлять угрозу для астронавтов и космических миссий.

Исследователи утверждают, что новые данные, полученные со спутника CIRBE типа CubeSat, являются критически важными, поскольку радиационные зоны представляют угрозу для астронавтов и космических миссий.

Кроме того, спутники, приближающиеся к геостационарным орбитам, проходят через радиационные пояса, где могут быть повреждены, поэтому изучение их динамики необходимо для безопасности космических путешествий.

Напомним, ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли резко изменило форму.

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