Ученые обнаружили новый космический объект, ранее не существовавший в классификациях

Облако-9 / © NASA

Астрономы, работающие с космическим телескопом NASA Hubble, обнаружили во Вселенной уникальный объект нового типа – беззвездное газовое облако, в котором доминирует темная материя. Объект получил неофициальное название “Облако-9” и считается реликтом раннего этапа формирования галактик – своеобразной “галактикой, которая так и не родилась”.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Это первое подтвержденное открытие подобного объекта во Вселенной. Оно может существенно изменить представление ученых о формировании галактик, эволюции ранней Вселенной и природе темной материи.

"Это история о несостоявшейся галактике. В науке мы часто узнаем больше из неудач, чем из успехов. Отсутствие звезд здесь подтверждает теорию и свидетельствует о том, что мы нашли первичный строительный блок галактики, который так и не сформировался", - пояснил руководитель исследования Алехандро Бенитес-Лламбай из Университета.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters и представлены на 247 заседании Американского астрономического общества в Финиксе.

По словам одного из участников команды, астрофизика Эндрю Фокса из Института космических телескопов (STScI), Облако-9 открывает уникальное "окно в темную Вселенную".

"Мы знаем из теории, что большинство масс Вселенной состоит из темной материи, но ее чрезвычайно трудно наблюдать, ведь она не излучает свет. Облако-9 дает редкую возможность увидеть объект, в котором доминирует темная материя", - отметил Фокс.

Объект относится к классу так называемых RELHIC (reionization-limited HI clouds) – облаков нейтрального водорода, которые возникли на ранних этапах существования Вселенной, но не смогли образовать звезды. В течение десятилетий существование таких объектов предполагалось теоретически, однако подтвердить их наблюдениями не удавалось.

До привлечения телескопа Hubble учёные не могли исключить, что “Облако-9” просто чрезвычайно тусклая карликовая галактика. Однако, высокая чувствительность камеры ACS телескопа Hubble позволила с уверенностью подтвердить полное отсутствие звезд.

"Теперь мы можем точно сказать: там действительно ничего нет", - объяснил ведущий автор исследования Гагандип Ананд.

По словам исследователей, “Облако-9” может быть только одним из многих подобных объектов в локальной Вселенной.

"Среди наших галактических соседей, вероятно, есть немало таких "брошенных домов", - отметила астрономка Рэйчел Битон.

Ядро Облака-9 состоит из нейтрального водорода и имеет диаметр около 4900 световых лет. Масса газа в ней примерно в миллион раз превышает массу Солнца, а расчетная масса темной материи достигает пяти миллиардов солнечных масс.

В отличие от других водородных облаков близ Млечного Пути, Облако-9 является компактным, почти сферическим и значительно меньшим, что делает его уникальным среди подобных объектов.

Ученые отмечают, что открытие таких "несостоявшихся галактик" помогает восполнить пробелы в понимании структуры Вселенной. Изучение газа и темной материи, а не только ярких звезд позволяет увидеть скрытую часть космической эволюции.

Ученые считают, что идентификация подобных объектов и дальше будет оставаться сложной задачей, ведь они легко маскируются среди более ярких галактик и уязвимы к воздействию межгалактической среды. Однако “Облако-9” стала первым убедительным доказательством того, что во Вселенной существуют структуры, которые так и не смогли стать галактиками.

Напомним, ранее благодаря многолетним наблюдениям космического телескопа "Габбл", астрономы смогли решить одну из самых интересных загадок экзопланетного поиска последних десятилетий.