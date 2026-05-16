Ученые обнаружили новый тектонический раскол: где появились первые признаки

Земная кора в Восточной Африке стремительно утончается

Международная группа геологов под руководством Оксфордского университета обнаружила тревожные признаки, что Африканский континент может находиться на ранней стадии тектонического раскола.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Earth Science, фокусируется на регионе Кафуэсского рифта в Замбии.

При анализе газов, выделяемых из горячих источников, исследователи обнаружили специфические изотопы гелия, происходящие из слоев мантии на глубине от 40 до 160 километров. Кроме гелия зафиксированы следы углекислого газа мантийного происхождения. Такие результаты указывают на то, что земная кора в этом регионе начинает растягиваться и утончаться, открывая путь флюидам из глубин планеты.

Рифт Кафуэ является частью гигантской системы разломов протяженностью около 2500 километров, простирающейся по диагонали через центр Африки. Ученые предполагают, что этот разрыв может со временем превратиться в новый предел тектонических плит, подобный Восточноафриканскому рифту. Если процесс будет продолжаться, это приведет к распаду субсахарской Африки на отдельные массивы, хотя такой сценарий займет миллионы лет.

По словам геолога Майка Дэйли из Оксфордского университета, горячие источники вдоль рифта Кафуэ в Замбии имеют изотопный состав гелия, указывающий на прямую связь источников с мантией Земли, находящейся на глубине от 40 до 160 километров под поверхностью. Эта связь с жидкостью свидетельствует об активности границы разлома рифта Кафуэ, а значит, и Юго-Западной Африканской рифтовой зоны. Ученые пришли к выводу, что им удалось выявить ранние признаки распада субсахарской Африки.

Напомним, согласно новому исследованию, проведенному на основе GPS-данных, территория Южной Африки неуклонно поднималась над уровнем моря в период с 2012-го по 2020 годы, и основным фактором этого может быть засуха.

