ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

Ученые обнаружили новый вид динозавра: в чем его особенность

Динозавр жил более 120 млн. лет назад. Остатки его обнаружили на острове Уайт.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Динозавр Istiorachis macarthurae

Динозавр Istiorachis macarthurae / © CNN

Ученые сообщили об открытии нового вида динозавров с особенностью, отличающей их от других — парусообразное образование вдоль спины.

Об этом пишет CNN.

Кости Istiorachis macarthurae были обнаружены на острове Уайт недалеко от Англии, где динозавр жил более 120 млн лет назад вместе с другими видами игуанодонов — группой травоядных динозавров.

Ученые считают, что такая парусовидная деталь могла помогать единозаврам привлекать партнера и распознавать друг друга как особей одного вида.

По одной из версий ученого Локвуда, возможно, такие паруса были для «сексуальной сигнализации», то есть, выполняли функцию аналогичную хвосту самца павлина.

Новый вид динозавра ростом около 2 метров и весом около 1000 кг.

Istiorachis macarthurae жил в то время, когда динозавры-игуанодоны эволюционировали, развивая все высший хребет.

Напомним, ученые обнаружили в древних пустынях Монголии новый вид хищного динозавра, названного Shri rapax, являвшегося близким родственником велоцираптора. Его отличали мощные лапы и очень длинные когти, которые позволяли охотиться на большую добычу.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie