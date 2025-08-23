Ученые обнаружили новый вид динозавра: в чем его особенность

Динозавр Istiorachis macarthurae / © CNN

Ученые сообщили об открытии нового вида динозавров с особенностью, отличающей их от других — парусообразное образование вдоль спины.

Об этом пишет CNN.

Кости Istiorachis macarthurae были обнаружены на острове Уайт недалеко от Англии, где динозавр жил более 120 млн лет назад вместе с другими видами игуанодонов — группой травоядных динозавров.

Ученые считают, что такая парусовидная деталь могла помогать единозаврам привлекать партнера и распознавать друг друга как особей одного вида.

По одной из версий ученого Локвуда, возможно, такие паруса были для «сексуальной сигнализации», то есть, выполняли функцию аналогичную хвосту самца павлина.

Новый вид динозавра ростом около 2 метров и весом около 1000 кг.

Istiorachis macarthurae жил в то время, когда динозавры-игуанодоны эволюционировали, развивая все высший хребет.

