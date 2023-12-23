Ученые обнаружили новый вид динозавров с уникальным строением черепа

Ученые открыли новый вид пахицефалозавра – Platytholus clemensi. Новый вид получил свое название в честь покойного палеонтолога Уильяма Клеменса, скончавшегося в возрасте 88 лет 2020 года.

Об этом пишет IFLScience.

Авторы исследования сравнивают черепа пахицефалозавров с "шаром для боулинга в ископаемом мире", поскольку они обладают значительной прочностью и устойчивостью к погодным условиям и эрозии. Эти крепкие черепа часто подвергаются значительному воздействию на поверхности, что приводит к тому, что обычные наблюдатели принимают их за камни, пока не обнаруживается их характерная куполообразная форма.

Анализ сложного расположения кровеносных сосудов в древнем черепе дает представление о потенциальных украшениях этих динозавров. Наличие вертикальных каналов на поверхности указывает на вероятность наличия кератинового покрова, ориентированного в вертикальной плоскости.

Это указывает на то, что пахицефалозавры могли иметь на голове не просто купола, а неизвестные до сих пор сложные украшения. Точная природа этого черепного украшения остается неопределенной, но предполагают, что она содержала вертикальный структурный компонент, покрытый кератином, подобным белку, также в человеческих волосах и ногтях.

Ученые приблизились к разгадке возможной причины вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад. В новом исследовании ученые утверждают, что динозавры погибли отнюдь не от удара астероида. По словам команды из Королевской обсерватории Бельгии, основной причиной массовой гибели жизни на Земле стала пыль из измельченной породы, выброшенная в атмосферу планеты. Предполагается, что она заблокировала солнце и препятствовала фотосинтезу растений.

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