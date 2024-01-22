Ученые обнаружили новый вид доисторических кошек — фото

У них был "сильный укус" во время охоты, и они, возможно, охотились на относительно больших животных, чем современные кошачьи.

Ученые обнаружили новый доисторический вид кошек, живший на территории современной Испании около 15,5 миллионов лет назад.

Об этом пишет The Independent.

Вид кошек, названный Magerifelis peignei, принадлежал к подгруппе мелких кошек с хищническим поведением, похожим на поведение иберийских рысей, душивших "добычу среднего размера" после укусов в горло, говорят исследователи.

Новый вид был идентифицирован на основе ископаемых останков, обнаруженных в 2007 году на стоянке Принсипи Пио-2 недалеко от Мадрида в Испании.

Исследователи обнаружили остатки хорошо сохранившихся костей челюсти, а также все зубы, кроме резцов.

Доисторический кот Magerifelis peignei / Иллюстрация: J. Gamarra/Journal of Vertebrate Paleontology

Представители семейства кошачьих среднего размера жили в эпоху среднего миоцена и, возможно, "сильно кусались во время охоты", говорят ученые.

"Эти коты могли охотиться на относительно большую добычу, чем добычу ныне живущих кот, такого же размера", — пишут исследователи.

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Ученые заметили, что некоторые из особенностей кошки по сравнению с другими кошачьими в то время – это меньший второй нижний молярный зуб и относительно меньший нижний клык.

По словам исследователей, это открытие расширяет понимание разнообразия и эволюции кошек в этот период доисторической Европы.

Напомним, ученые обнаружили новый вид тиранозавра. Он весил 10 тонн.

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