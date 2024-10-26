Ученые обнаружили новый вид гигантских динозавров: чем они особенны

Новая находка поможет ученым лучше понять, как жили и развивались эти удивительные существа.

Американские ученые обнаружили и описали новый вид древних гигантских динозавров.

Об этом сообщает Palaeontologia Electronica.

Новый вид получил название Ardetosaurus viator. Он принадлежал к семье диплодоцидов – группе огромных динозавров с длинными шеями и хвостами, которые были одними из самых больших животных в истории нашей планеты.

Ученые установили, что это существо жило примерно 150 миллионов лет назад.

Особенностью обнаруженного динозавра было его телосложение, характерное для всех представителей его семьи. Как и другие диплодоциды, у него была длинная шея, которая позволяла доставать листья из верхушек деревьев, и мощный хвост.

Исследователи обнаружили в скелете уникальные особенности строения костей, которые могут помочь определять пол подобных динозавров.

Ученые отмечают, что подобные динозавры были чрезвычайно успешны в своей эволюции. Они имели особую систему дыхания, похожую на имеющую современные птицы, и эффективные способы пищеварения.

Ранее ученые предполагали, что причиной вымирания динозавров стало падение обломка долгопериодической кометы, разрушившейся от сближения с Солнцем.

В ходе нового исследования ученые измерили температуру кратера Чиксулуба сразу после того, как астероид убил динозавров.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что температура камней, отобранных из кратера, достигла 330 °C в конце мелового периода — 145-66 миллионов лет назад. Результаты также предполагают, что в результате удара астероида было выделено не так много углекислого газа, как предполагалось ранее.

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