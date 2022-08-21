Ученые обнаружили новый вид морских клопов: что о них известно

Группа исследователей недавно обнаружила новый вид гигантских "морских жуков", обитающих на дне океана.
Эти морские клопы действительно являются изоподами, известными как Bathynomus yucatanensis. Как и другие изоподы, они часто считаются насекомыми, хотя они не подходят к этой категории.
Об этом пишет New York Post.
Эти существа стали хорошо известны во время наблюдений в вирусном видео 2019 года, где они едят аллигатора во время первого в истории падения пищи для глубоководных аллигаторов.
Исследователи утверждают, что аллигатора положили на морское дно, и менее чем через 24 часа морские жуки выплыли, чтобы полакомиться.
Пока исследователи глубже изучают этих морских клопов.
Новое исследование, опубликованное в Журнале естественной истории в августе, изучало Bathynomus yucatanensis и подробно описывало их поведение. Исследователи утверждали, что эти изоподы не охотятся за своей добычей, а ведут себя больше как собиратели пищи, поэтому их не стоит бояться.
В исследовании говорят, что эти существа ищут остатки трупов морских существ или любую другую пищу, к которой они могут легко получить доступ. Наиболее примечательно то, что они могут съесть целый труп аллигатора за 51 день.
Эти существа наиболее часто встречаются в тропических температурных зонах в глубоководном океане. Исследователям удалось найти их в водах у Тайваня, близ острова Пратас и у полуострова Юкатан в Мексиканском заливе.
Эти морские клопы могут произрастать до 1,5 футов в длину.
Ранее стало известно, что компания Colossal Biosciences объединилась с Мельбурнским университетом для реализации амбициозного проекта по возвращению давно пропавших видов. "Первенцев" исследовательской команды станет исчезнувший почти столетие назад тасманийский тигр.
Читайте также: