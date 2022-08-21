Ученые обнаружили новый вид морских клопов: что о них известно

Эти морские клопы действительно являются изоподами, известными как Bathynomus yucatanensis. Как и другие изоподы, они часто считаются насекомыми, хотя они не подходят к этой категории.

Об этом пишет New York Post.

Эти существа стали хорошо известны во время наблюдений в вирусном видео 2019 года, где они едят аллигатора во время первого в истории падения пищи для глубоководных аллигаторов.

Исследователи утверждают, что аллигатора положили на морское дно, и менее чем через 24 часа морские жуки выплыли, чтобы полакомиться.

Пока исследователи глубже изучают этих морских клопов.

Новое исследование, опубликованное в Журнале естественной истории в августе, изучало Bathynomus yucatanensis и подробно описывало их поведение. Исследователи утверждали, что эти изоподы не охотятся за своей добычей, а ведут себя больше как собиратели пищи, поэтому их не стоит бояться.

В исследовании говорят, что эти существа ищут остатки трупов морских существ или любую другую пищу, к которой они могут легко получить доступ. Наиболее примечательно то, что они могут съесть целый труп аллигатора за 51 день.

Эти существа наиболее часто встречаются в тропических температурных зонах в глубоководном океане. Исследователям удалось найти их в водах у Тайваня, близ острова Пратас и у полуострова Юкатан в Мексиканском заливе.

Эти морские клопы могут произрастать до 1,5 футов в длину.

Ранее стало известно, что компания Colossal Biosciences объединилась с Мельбурнским университетом для реализации амбициозного проекта по возвращению давно пропавших видов. "Первенцев" исследовательской команды станет исчезнувший почти столетие назад тасманийский тигр.

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