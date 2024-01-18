Ученые обнаружили новый вид тираннозавра: что о нем известно

Ученые сообщили, что они обнаружили вид тиранозавра, который был назван Tyrannosaurus mcraeensis. Это также был огромный 12-метровый динозавр, весивший 10 тонн и обладавший большой пастью, наполненной большим количеством зубов.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет New Atlas.

Этот вид был более примитивным, чем его знаменитый родственник, но он был столь же велик и страшен.

По словам ученых, у нового вида тираннозавров была длиннее, но более мелкая нижняя челюсть с более тупыми зубами, а подбородок и наросты над глазами были менее заметны. Возможно, между видами существует не так и много отличий, но их обнаружение побудило палеонтологов объявить о новом виде динозавров.

Самое интересное отличие между двумя видами тираннозавра заключается в том, что возраст окаменевших костей Tyrannosaurus mcraeensis составляет 72 млн лет. То есть этот динозавр жил на территории Северной Америки почти на 6 млн лет раньше, чем Tyrannosaurus rex.

Ученые считают, что новый вид тираннозавров более примитивный, как сравнить с более знаменитым родственником, но Tyrannosaurus mcraeensis, скорее всего, не является его прямым предком.

Ранее ученые развенчали миф о том, что динозавров уничтожил астероид.

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