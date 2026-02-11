- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые обнаружили "новый язык" косаток, на котором разговаривает атакующая яхты группа
Голосовые сигналы существенно отличаются от известных «диалектов» этих морских хищников.
Морские биологи заявили об уникальном открытии: косатки, которые в последние годы нападали на яхты возле Гибралтарского пролива, используют существенно отличающиеся от известных ранее голосовые сигналы. Исследователи сравнивают это с появлением нового языка, который наука еще не описывала.
Об этом сообщает Unilad.
Косатки известны сложной системой коммуникации. Различные популяции этих морских хищников имеют собственные «диалекты», а иногда даже похожие вещательные элементы, что свидетельствует о культурных связях между группами.
Косатки – крупнейшие представители семейства океанических дельфинов и вершина пищевой цепи в океане. Они охотятся за широким спектром добычи — от селедок до синих китов и даже крупных белых акул — и не имеют естественных врагов.
В последние годы внимание ученых привлекла группа косаток возле Гибралтара, возглавляемая матриархом по кличке Белла Гладис. В отличие от большинства косаток, эта группа долгое время считалась относительно «молчаливой».
Косатки — социальные животные, обычно живущие в матриархальных группах и активно общающиеся между собой. Их голосовые сигналы настолько сложны, что исследователи предполагают существование своеобразных языков и даже возможность взаимного или невзаимного понимания между различными популяциями.
Однако новые исследования показали, что звуки, используемые группой у Гибралтара, существенно отличаются от известных ранее.
«Мы изучаем эти косатки уже 30 лет. Раньше считалось, что они очень молчаливы, но теперь мы видим, что их сигналы совершенно отличны от других», – рассказал морской биолог Рено де Стефанис.
По его словам, масштабы отличий ошеломляют.
«С точки зрения культурного наследия это чрезвычайно. Это вроде бы внезапно найти новый человеческий язык среди Европы», — отметил ученый.
Де Стефанис также предположил, что взаимопонимание между этой группой и другими популяциями косаток может быть минимальным.
«Это как разница между арабским и латинским языками», — объяснил он.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Marine Science and Engineering. По данным ученых, новые звуковые сигналы используют около 40 косаток, обитающих в районе от Гибралтарского пролива до атлантического побережья Иберийского полуострова и иногда доходят до Ла-Манша.
Приблизительно 15 из них принимали участие в атаках на яхты. Всего зафиксировано около 700 случаев взаимодействия с судами, в результате которых несколько парусных лодок затонули.
В то же время в дикой природе не зафиксированы смертельные нападения косаток на людей. Однако известны случаи смертельных инцидентов с участием удерживавшихся в неволе косаток.
