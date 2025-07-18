Ученые обнаружили новый "Юпитер" за пределами Солнечной системы: подробности открытия

Асторономы обнаружили новую экзопланету / © Getty Images

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Астрономы обнаружили новую экзопланету, TOI-4465 b, расположенную в 400 световых годах от Земли, которая по своим характеристикам похожа на Юпитер.

Об этом сообщает Mirror.

Это открытие стало возможным благодаря совместным усилиям миссии NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и сети астрономов-любителей Unistellar. Старший астроном Института SETI, Франк Марчис подчеркнул, что TOI-4465 b является важным открытием, поскольку она «помогает восполнить пробел в знаниях о планетных системах».

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Марчис отметил: «TOI-4465 b — это „умеренный“ Юпитер, который является ценным объектом для изучения газовых гигантов, восполняющих пробел между самыми плодородными газовыми гигантами и находящимися в нашем солнечном соседстве».

TOI-4465 b совершает полный оборот вокруг своей звезды каждые 102 дня. Подтвердить ее существование было очень сложно. Ученые смогли зафиксировать сигнал транзита планеты всего один раз. После этого они собрали данные о радиальной скорости, чтобы определить движение звезды по отношению к Земле.

По словам исследователей, TOI-4465 b является наиболее массивной гигантской планетой с длительным периодом вращения, которая проходит перед звездой с металличностью меньше, чем у Солнца.

«Это отличный кандидат для дальнейших наблюдений за ее атмосферой, поэтому велика вероятность, что космический телескоп Джеймса Уэбба будет наблюдать за этой планетой в будущем», — добавил Марчис.

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Напомним, по прогнозам ученых, примерно через 250 миллионов лет наша планета снова может объединиться в новый суперконтинент, предположительно Пангею Проксиму.