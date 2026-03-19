Ученые обнаружили один из крупнейших кораллов мира возрастом более 2000 лет: как он выглядит

Коралл вида Porites. Фото: NOAA Fisheries

На Марианских островах исследователи обнаружили одну из крупнейших коралловых колоний в мире, которая может быть старше 2000 лет. Речь идет о массивном каменистом коралле вида Porites о котором ранее знали только местные жители.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Открытие сделали специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) во время выполнения «Национальной программы мониторинга коралловых рифов 2025 года». По словам исследователей, из-за масштаба колонии ее было сложно точно измерить во время погружений, в частности из соображений безопасности.

Предварительные оценки свидетельствуют, что площадь коралла составляет около 1347 квадратных метров. Верхняя часть колонии достигает более 31 метра в ширину, тогда как нижняя — примерно 62 метра, что почти вдвое больше. Такие размеры делают его крупнейшим представителем рода Porites, который когда-либо фиксировали.

Ученые также предполагают, что этот коралл может быть одним из старейших в мире. Поскольку подобные кораллы растут в среднем на один сантиметр в год, возраст колонии оценивают более чем в 2050 лет. В то же время точная датировка затруднена, ведь этот вид не формирует четких годовых слоев, как другие кораллы.

Гигантская колония расположена в пределах Национального морского памятника Марианской впадины — в вулканической кальдере. В этом районе зафиксированы природные источники углекислого газа, которые могут повышать кислотность воды. Такие условия позволяют исследователям оценивать влияние закисления океана на морские экосистемы.

«Удивительно видеть обе эти крайности — устойчивый и процветающий мегакорал и мертвую зону вблизи источников углекислого газа — в одном районе. Мауг — действительно особенное место», — сказала главный научный сотрудник Национальной программы мониторинга коралловых рифов NOAA Ханна Баркли.

В то же время недавно у побережья Австралии была зафиксирована еще одна гигантская коралловая колония — Pavona clavus. По оценкам, ее длина составляет около 111 метров, а площадь — почти 4000 квадратных метров, что превышает показатели коралла с Марианских островов.

