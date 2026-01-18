Ученые обнаружили одно из редких идентифицированных захоронений Черной смерти

Фото иллюстративное / © Pixabay

В Германии вблизи заброшенной средневековой деревни Нойзес, недалеко от Эрфурта, исследователи идентифицировали массовое захоронение жертв Черной смерти XIV века. Это первый в Европе случай, когда захоронение чумы обнаружено целенаправленно в рамках научного исследования, а не случайно.

Об этом пишет Phys.org.

Отмечается, что об открытии сообщают ученые Лейпцигского университета, Института истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница (GWZO) и Центра экологических исследований имени Гельмгольца (UFZ).

Междисциплинарная команда соединила анализ средневековых письменных источников с геофизическими исследованиями и буровыми кернами почвы, что позволило идентифицировать подземную структуру, которая соответствует описаниям больших погребальных ям, упомянутых в хрониках Эрфурта XIV века.

Известно, что пандемия Черной смерти, которая продолжалась в Европе между 1346 и 1353 годами, уничтожила до половины населения в разных регионах. Центральная Европа, в частности Тюрингия, пострадала особенно сильно. Хроники свидетельствуют, что во время вспышки 1350 года около 12 тыс. человек похоронили в одиннадцати больших ямах за пределами Эрфурта, однако точное расположение этих захоронений оставалось неизвестным.

С помощью измерения электрического сопротивления и буровых кернов команда воссоздала средневековую поверхность почвы и обнаружила большую подземную структуру размером примерно 10 × 15 метров и глубиной 3,5 метра. Внутри были обнаружены перемешанные осадки и фрагменты человеческих останков. Радиоуглеродное датирование подтвердило, что останки принадлежат XIV веку.

«Наши результаты дают основания полагать, что мы обнаружили одно из массовых захоронений, описанных в Эрфуртских хрониках. Окончательное подтверждение возможно только во время запланированных археологических раскопок», — пояснил доктор Михаэль Хайн, руководитель проекта и географ Лейпцигского университета.

Доктор Ульрике Вербан из UFZ отметила, что главным достижением исследования является целенаправленный междисциплинарный подход, сочетающий исторические источники и естественные методы, а не случайное открытие.

Ученые также проанализировали влияние природных условий на средневековые поселения и захоронения. Село Нойзес и погребальная яма расположены на сухих черноземах на краю долины реки Гера. Влажные пойменные почвы для захоронений избегали, поскольку в них разложение тел происходило медленнее. Это согласуется со средневековой теорией миазмов, которая связывала распространение болезней с «вредными испарениями» от мертвых тел.

Находка имеет большое научное и культурное значение. В Европе подтвержденных массовых захоронений жертв Черной смерти насчитывается менее десяти. Открытие возле Эрфурта дополняет историю региона, который в 2023 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дальнейшие археологические работы планируются совместно с Тюрингским государственным управлением охраны наследия и археологии. Материалы из раскопок будут использованы для генетических исследований в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге, что позволит глубже изучить бактерию Yersinia pestis и причины высокой смертности в XIV веке.

«Это открытие не только археологически и исторически важно, оно помогает понять, как общества справлялись с массовой смертностью, а современная междисциплинарная наука может способствовать поиску других массовых захоронений, что актуально и в XXI веке», — отметил профессор Кристоф Цильхофер, руководитель исследовательской группы Historical Anthropospheres Лейпцигского университета.

