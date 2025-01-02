Ученые обнаружили огромные запасы чистого источника энергии под поверхностью Земли

Ученые совершили важное открытие, обнаружив под поверхностью Земли триллионы тонн газообразного водорода, который может стать источником чистой энергии.

Об этом сообщило издание Space.

Согласно исследованию, в недрах планеты хранится около 6,2 триллиона тонн водорода – в 25 раз больше, чем остатки нефти на Земле. Ученые обнаружили лишь малую часть этих запасов в районах Африки и Албании.

Исследователи подчеркивают, что даже обнаруженного количества водорода хватит, чтобы обеспечить человечество чистой энергией на 200 лет. Сейчас ученые работают над поиском других резервуаров, поскольку большинство запасов расположены на больших глубинах.

Образование газообразного водорода в недрах Земли происходит из-за химических реакций в горных породах, в частности расщепления воды на водород и кислород. Благодаря этому водород может стать важным источником энергии, который поможет не только сократить зависимость от ископаемых видов топлива, но и снизит влияние на окружающую среду. Ожидается, что к середине XXI века водород будет покрывать до трети энергетических потребностей некоторых секторов экономики.

"Преимущества использования природного водорода заключаются в том, что для его производства не нужен источник энергии, а подземные резервуары могут содержать газ, пока он не понадобится", говорится в материале.

Напомним, Северный магнитный полюс Земли изменил свое положение.

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