Ученые обнаружили окаменелость проторозавра, похожего на фэнтезийных драконов

Ученые нашли окаменелость проторозавра в возрасте более 240 миллионов лет. Для исследования ученые из Шотландии, Китая и США потратили 10 лет.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Earth and Environmental Science: Transactions of The Royal Society of Edinburgh.

Проторозавр принадлежит к виду Dinocephalosaurus orientalis, впервые обнаруженному еще в 2003 году. Исследователи порой говорят, что эти животные похожи на фэнтезийных драконов из-за длинной шеи.

Это впервые, когда исследователи смогли полностью увидеть Dinocephalosaurus orientalis. Конечности животного похожи на ласты, а шея длиннее туловища и хвост вместе взятые.

Исследователь Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии предположил, что длинная и гибкая шея проторозавра из 32 отдельных позвонков была преимуществом при охоте – так он легко искал еду в ущельях под водой. Этот вид охотился за рыбой.

Ученые также предполагают, что именно этот вид проторозавров мог вдохновить создание мифического чудовища из шотландского озера Лох-Несс.

Напомним, во время нового исследования ученые измерили температуру кратера Чиксулуба сразу после того, как астероид убил динозавров.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что температура камней, отобранных из кратера, достигла 330 °C в конце мелового периода — 145-66 миллионов лет назад. Результаты также предполагают, что в результате удара астероида было выделено не так много углекислого газа, как предполагалось ранее.

Читайте также: